AMPLIAR El Santo necesita gritar goles

05/08/2022 - Primera Nacional

El Santo intentará traer un triunfo ante San Telmo

El encuentro entre San Martín y San Telmo será jugará desde las 13.10 en el estadio Osvaldo Baletto, en Isla Maciel. Televisará TyC Sports.

San Martín acumula dos partidos consecutivos en ciudadela en la que no puede marcar goles y en La Tribuna Amateur analizaron el ataque del Santo que en el último encuentro ante Chaco For Ever generó un total de 24 ocasiones manifiestas de gol.

El Santo dejó pasar la oportunidad de acortar brecha con Belgrano (perdió 2-0), quién es el actual líder de la Primera B. La próximo para el conjunto rojiblanco, será visitar a San Telmo, el próximo sábado a las 13:10.

La visita acumula 50 puntos, a 6 del puntero Belgrano. Mientras que el local tiene 27 unidades y de los últimos tres partidos, perdió 1, ganó 1 y empató otro.