AMPLIAR Ante la prensa el canciller, Rogelio Mayta, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrad

04/08/2022 - Economía

México aplicará el modelo y experiencia boliviana en el desarrollo del litio

El Gobierno de Manuel López Obrador no quiere cometer errores en los primeros pasos hacia la explotación del litio, por lo que en el marco de la cooperación bilateral replicará el modelo y experiencia boliviana en la extracción, explotación e industrialización de este recurso natural, informó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Este tema, estratégico en el desarrollo de ambos países, fue parte de las conversaciones entre Ebrard y el canciller Rogelio Mayta, quienes en una reunión sostenida en la Cancillería hicieron un repaso de la relación bilateral y reafirmaron la cooperación en diferentes áreas de interés bilateral.

“Vamos a aprovechar las lecciones que Bolivia ha aprendido para no perder el tiempo y no cometer errores en los primeros pasos que vamos a dar. Lo segundo es que se tenga un convenio de colaboración y cooperación entre ambas empresas, hasta ahí nos quedamos, cual es el objetivo: Que no lo vendamos como materia prima nada más”, sostuvo.

Mediante ley de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) se declaró “al Litio y al Potasio como elementos estratégicos”, por lo que todo el desarrollo de la cadena productiva está en manos del Estado, a través de la firma estatal creada en 2017.

El recurso natural boliviano se encuentra en el Salar de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes.

En México ya se empezó a crear la empresa estatal que estará a cargo de todo el proceso de industrialización del litio, bajo el modelo boliviano. “Seríamos los dos países de América Latina que tienen el mismo modelo en materia de litio”, destacó y reiteró que el objetivo es que el Estado tenga el control, aunque sin descartar “invitar” a empresas con tecnología.

Ambas autoridades también abordaron otros temas de interés bilateral, entre ellos la reactivación del trabajo en materia de cooperación, asuntos comerciales, consulares y otros que beneficien a los connacionales. En este aspecto de ayuda a connacionales se acordó colaboración en terceros Estados, donde un país no tenga representación diplomática o consular.