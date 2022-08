04/08/2022 - En General

Tucumán comenzó la vacunación contra COVID-19 en menores de dos años

Esta mañana, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, lanzó la campaña de inoculación en el hospital del Niño Jesús. Invitó a las familias a acudir a los efectores para prevenir casos graves de coronavirus en pequeños. Cuáles otros centros estarán vacunando en la provincia.

“Con mucha alegría comenzamos la última etapa de la vacunación, destinada a niños de seis meses hasta dos años, 11 meses y 29 días. Es el último grupo etario que faltaba”, dijo al respecto el titular de la cartera sanitaria.

Y prosiguió: “Cuando comenzó la vacunación contra COVID, iniciamos con los adultos mayores y personas que tenían vulnerabilidad, pero el virus fue mutando de tal manera que empezó a afectar a las embarazadas y los niños. Ahora contamos con esta vacuna que permite protegerlos de hacer una enfermedad grave”.

Ante la prensa, la autoridad detalló que la vacuna que se colocará a los menores es Moderna, aprobada previamente por la Sociedad de Pediatría y ANMAT, con toda la seguridad que requiere. Se trata de una inmunización en frasco multidosis, de cada frasco se sacan 10 dosis, por eso inicialmente están vacunando en hospitales. Junto al efector del Niño Jesús, en sincronía comenzó la campaña en los hospitales: Néstor Kirchner, Eva Perón, Avellaneda, y en el interior en Monteros, Concepción y Aguilares. También se puede encontrar en el Vacunatorio de la Familia.

“La vacuna ya está disponible, no hay que sacar turnos, solamente acercarse al hospital de lunes a viernes. En cuanto a los efectos esperables, solamente puede aparecer dolor local y alguna febrícula. No hemos visto ningún problema de salud en los niños mayores de tres años que ya vacunamos, ninguna reacción adversa, diferente a la que tienen los adultos”, señaló.

Ahora bien, si la fiebre es menor a 37.5°C, el profesional indicó darle paracetamol, pero recomendó siempre hacer una consulta porque puede deberse a la vacuna o cualquier otra causa. “Los signos de alarma en un niño que marcan gravedad en cualquier cuadro son, que el bebé rechace el pecho o la mamadera y no se alimente adecuadamente; y que no duerma. Ante esto, tienen que llevarlo a la consulta médica”, sostuvo.

Y advirtió: “Sobre todo, recomendamos vacunar a los niños con patologías, que tienen una enfermedad respiratoria o neurológica de base. Además, si deben saber que, si el niño tuvo COVID comprobado con laboratorio, deben pasar cuatro meses como todas las personas, para colocarse la vacuna. Si es contacto estrecho de una semana y el chico no tiene síntomas, directamente se lo vacuna”.

Por su parte, la directora del establecimiento, doctora Cristina Alabarse, agradeció al ministro de Salud Pública por llevar adelante este evento tan importante que es la apertura de vacunación para estos niños.

“Invitamos a todos los papás que ante cualquier duda que tengan, sepan que el hospital está abierto para la atención. Hemos tenido casos graves al inicio de la pandemia, pero la situación de los pacientes fue cambiando en los niños y adultos. Estar mejor posicionados ante el virus, se lo debemos a las vacunas. Tenemos niños internados con COVID, que no tienen la gravedad de aquellos niños que tuvimos en la primera etapa”, comentó.

Luego, la jefa del Vacunatorio de hospital, doctora Sánchez, detalló que el vacunatorio atiende de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. “Pueden concurrir a libre demanda, pero necesitamos que los papás traigan el carnet de vacunación y datos del niño para poder registrarlo. Hacemos una evaluación cuando ingresa al vacunatorio para ver si está bien de salud, y se determina si se lo puede vacunar o no. No hay contraindicación para vacunar a menos que esté cursando un cuadro febril importante o haya estado en contacto con parientes con coronavirus”, puntualizó.

Recién nacidos

“Podemos preguntarnos qué pasa con los niños menores de seis meses, por qué no se inmunizan. Un bebé desde recién nacido hasta los seis meses, debería tener lactancia materna de manera exclusiva, no necesita que le demos agua, ni leche adicional, ningún otro elemento. Con la leche exclusiva materna le estamos ofreciendo todas las defensas y anticuerpos de todas las enfermedades que la mamá tuvo. Por ello, nosotros propiciamos la vacunación de las embarazadas; si la embrazada está vacunada le está pasando anticuerpos al bebé durante su vida intra-útero y luego cuando está lactando, el chico está protegido no solamente contra COVID, sino también contra la gripe y todas las enfermedades que la madre tuvo o de las cuales se inmunizó con vacunas”, recordó Medina Ruiz.

Testimonios

Paola Barros, mamá de Valentino, paciente vacunado en el efector, opinó: “Me parece muy bien que se inicie para todos, a mí me fue muy bien con las vacunas, confío en ellas. Cuando me dijeron que iba a empezar la vacunación para los chicos, lo anoté a mi bebé. Es una buena manera de proteger a nuestros chicos”.