AMPLIAR San Martín vs Chaco

01/08/2022 - Primera Nacional

El Santo no aprovechó la oportunidad de acercarse a Belgrano

San Martín estaba obligado a ganarle a Chaco For Ever para llegar a los 52 y quedar a cuatro unidades del Pirata. Pero igualó 0 a 0 contra Chaco For Ever.

Belgrano había perdido esta noche en Caballito sorpresivamente contra Ferro y quedó como único puntero con 56 puntos. San Martín estaba obligado a ganarle a Chaco For Ever para llegar a los 52 y quedar a cuatro unidades solamente cuando todavía debe recibir al Pirata en Ciudadela. Pero el Santo igualó 0 a 0 contra Chaco For Ever y la decepción invadió a Ciudadela.

La situación más clara del primer tiempo fue del Santo a los 17 minutos en los pies de Andrada: solo la tiró contra el costado de la red. Unos minutos después, mientras se festebaja la derrota de Belgrano en Caballito, Droopy Gómez tenía el gol de la apertura del marcador pero rebotó en un defensor tirado en el césped.

Impreciso en partes del primer tiempo, faltó asociación entre Tino Costa y Gómez. Miritello tampoco está fino por el momento y Chaco asomaba peligroso para alguna contra.

Antes del final del primer tiempo llegó la gran polémica de la noche y fue un dudoso penal no cobrado por el árbitro ante una falta de Pellerano en las puertas del área.

El segundo tiempo se hizo más de ida y vuelta y fue Chaco For Ever el que fue al frente y casi logra la apertura del marcador pero Carrizo salvó las papas y a partir de los 5 minutos De Muner mandó a todos los suplentes a precalentar.

A los 11 llegó una de las más claras de todo el partido: córner de Tino y cabezazo de Sansotre que ganó en las alturas y rechazaron sobre la línea. Luego, en la misma secuencia, también lo tuvo Jourdan. ¡Faltaba el gol! Y a los 20' estuvo en los pies de Argañaraz, clarísima, solo con el arquero, pero la remató apenas desviado del segundo palo del arco de los milagros.

A los 41', San Martín despilfarró otra ocasión: Miritello entró por el centro del punto penal y logró desviar un cabezazo tras un centro de Llama, quien empezó a moverse y a generar peligro sobre la derecha.

Para colmo de males, a los 47 minutos el partido podría haber sido del visitante si no fuera por una tapada milagrosa de Carrizo ante la pasividad de la defensa local. A falta de un minuto, se salvaron los chaqueños otra vez sobre la línea. Ni el tiro del final le salió al Santo.

No hubo tiempo para más: San Martín volvió a pecar su falta de efectividad, cedió valiosísimos puntos como local y dejó escapar una gran oportunidad para acercarse a Belgrano.

