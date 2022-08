01/08/2022 - En General

Seguridad trabajará junto a un movimiento social para la reinserción social y laboral

La subsecretaria de Asuntos Penitenciarios encabezó una importante reunión con el equipo de Patronato de Internos y Liberados, junto a referentes del Movimiento de los Trabajadores Excluidos.

Entre las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Seguridad, una de ellas se centra en la reinserción social y laboral de las personas privadas de la libertad que completaron su condena. En ese marco, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, Graciela Sare, encabezó una importante reunión con el equipo de Patronato de Internos y Liberados, junto a referentes del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, con quienes trabajarán con talleres destinados a las personas próximas a alcanzar su libertad.

En el encuentro participó la referente de la Fundación Mujeres de la Patria Grande y de la Cooperativa de Recicladoras Urbanas, Merry Anastasio y el director de Patronato, Jesús Valentín Díaz, quien comentó en que consiste el trabajo que lleva adelante su área y que se espera a partir de esta iniciativa.

Las personas que estuvieron detenidas y que cumplieron una pena, muchas veces reinsertarse socialmente es difícil. La misma sociedad los ha condicionado a pesar que ya cumplieron su pena y al volver sienten que no tienen contención, quien los escuche, verdaderamente el movimiento de los trabajadores excluidos tiene una fundación conformada por gente que pasaron por esta situación, tienen cursos de carpintería, electricidad, diferentes talleres de oficio y género para apoyar no solo a hombres y mujeres que necesitan”, comentó Díaz.

En ese sentido, agregó: “Nosotros como institución nos damos cuenta que falta gente que les pueda ayudar, verdaderamente aquí habrá un espacio donde se los ayude y no sólo les brinde el apoyo en cuanto al oficio sino también en lo afectivo, esto es muy importante”, afirmó el director.

En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en esta situación, el titular del área explicó que cuentan con un área llamada Pre Libertad, donde llevan el conteo de los internos próximos a alcanzar la libertad dentro de los 30 a 60 días. Durante el mes de marzo llevaban un listado de 90 personas, actualmente cuentan con 150.

Internos en comisarías

Otro punto positivo de este trabajo, es que próximamente insertarán en esta dinámica a los internos que se encuentran en las comisarías. En este sentido explicó: “Estamos analizando de recibir gente que está en las comisarías ya que estamos recibiendo muchas consultas desde allí ya que no hacen el trayecto de readaptación social que hacen dentro de la unidad penitenciaria que es el proceso de sociabilización, trabajo y recreación. En patronato también vemos la situación no solo a nivel personal sino también a nivel familiar y social, tratamos de cumplimentar y ayudar a esta gente para que no vuelva a delinquir”, señaló Díaz.

Finalmente agradeció a la Subsecretaría de Asunto Penales por esta posibilidad: “Agradezco esto porque es la subsecretaría la que nos dio la oportunidad para llegar a esto, es una tarea donde muchos profesionales trabajan en silencio para mejorar a nivel social”, cerró el titular del área.