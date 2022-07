28/07/2022 - En General

Docentes se capacitaron sobre la alimentación saludable en el ámbito escolar

La dirección de Participación entre Familia, Escuela y Comunidad, de la Secretaría de Bienestar Educativo, del Ministerio de Educación; llevó adelante el trayecto formativo “Generando entornos saludables en el ámbito escolar” destinado a 80 docentes de Nivel Inicial y Primario de todas las modalidades y áreas del sistema educativo.

El encuentro que se desarrolló el CIIDEPT y que combina clases teóricas y prácticas y presenciales y virtuales, estuvo a cargo de las Licenciadas en Nutrición María Mariel Aguirre, María Florencia Garzón y María Eugenia Posse. Se trabajaron temas como la alimentación saludable, buenas prácticas de manufactura a nivel escolar y kioscos saludables en los establecimientos educativos.



El objetivo central es que los participantes adquieran conocimientos y herramientas actualizadas para adoptar modos de vida saludables desde un enfoque integral considerando que la promoción de hábitos saludables se hace por medio del apoyo mutuo a partir de la tríada: escuela, familia y comunidad. Así, desde el Programa de “Salud + Escuela = Mejor Futuro”, se plantea la posibilidad de instaurar un entorno físico, psíquico y social saludable y seguro. De igual manera se busca capacitar a los docentes en la prevención de afecciones alimentarias.



“La alimentación a nivel escolar debe ser saludable y nutritiva y para ello necesitamos un entorno saludable. Es necesario fortalecer las pautas para un entorno saludable dentro del ámbito escolar. Esto nos va a permitir poder seguir jerarquizando el conocimiento. Los docentes estuvieron muy participativos y este trayecto se seguirá replicando”, explicó Aguirre.



En tanto que Celina, docente de Nivel Inicial, comentó: “Este curso me interesaba porque en el jardín tenemos muchos problemas con lo que consumen los chicos. Realmente estoy aprendiendo cosas que no sabía. Me parece muy fructífero”.



Mientras que Pamela Fernández, docente de Nivel Primario, finalizó: “Me parece super importante a nivel personal porque aprendí cosas que no sabía cómo leer etiquetas, o no llevarse de los productos light, En mi escuela hay comedor, hay kiosco y está bueno que el niño aprenda desde pequeñito a alimentarse”.