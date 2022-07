AMPLIAR AMLO te lo dice, más claro tirale agua

28/07/2022 - Energías

López Obrador dice que México "no cederá soberanía" a EEUU

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió ayer a apelar a la retórica nacionalista al advertir que "no entregará su independencia ni soberanía" a Estados Unidos", en medio de versiones de que no descarta abandonar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (T-MEC).

Sigue.

"Si tener acceso al mercado más importante del mundo", supone "ceder soberanía, no lo aceptamos" porque "no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero", dijo el jefe de Estado en su conferencia de prensa matutina de ayer, a unos días de que Estados Unidos y Canadá llamaran a consultas en el marco del T-MEC.

Ambos países, que firmaron el acuerdo trilateral en vigor desde enero de 1994, renovado y actualizado hace dos años, acusan a México de "dar un trato injusto" a sus empresas, dañar inversiones y favorecer a los monopolios gubernamentales Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La violación a algunas cláusulas del tratado se debería, según ambos países, a la aprobación de una ley eléctrica que limita una reforma aprobada por el Congreso en 2013 en la cual se abre la puerta a la inversión privada, nacional y extranjera, en materia de energía, por primera vez desde la nacionalización del petróleo en 1938. López Obrador recordó que el artículo octavo del T-MEC (conocido como USMCA en inglés), establece el "pleno respeto por la soberanía y el derecho soberano a regular" en materia energética de los países firmantes. El jefe de Estado recordó que, durante la negociación del capítulo, los estadounidenses se quejaron de un "trato discriminatorio" por impedir que tuvieran injerencia en la política energética cuando otros países ya la tenían.

Sin embargo, el equipo negociador mexicano aclaró que esa había sido una decisión del gobierno anterior. "El cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como país independiente, no como colonia de ningún país extranjero, es cuestión de dignidad, de nuestra historia, no podemos traicionarnos", expuso López Obrador. López Obrador cenó anoche con los líderes más connotados del sector privado, quienes le manifestaron sus preocupaciones por la decisión de Estados Unidos y Canadá de llamar a consultas por supuestas violaciones al T-MEC. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, indicó que los tres socios comerciales "están a tiempo de resolver las diferencias" en relación con la política energética mexicana. Por su parte, José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) señaló que "nadie puede amenazar al país y se debe cuidar la soberanía de México" pero dijo que "hay reglas dentro del T-MEC que el gobierno debe cumplir", porque es a lo que se comprometió al firmarlo". "Hay que cuidar las formas de cómo manejar las relaciones internacionales con todos los países, no nada más Estados Unidos", indicó. El viceministro de Finanzas, Gabriel Yorio, confío en que las dudas expuestas por Estados Unidos y Canadá sobre si la política energética de México atenta contra lo establecido en el T-MEC "se pueden resolver en la etapa de consultas".

Para el próximo 16 de septiembre, día en que habrá un desfile por el aniversario de la guerra de Independencia de México, López Obrador ha prometido explicar en un discurso el camino a seguir en este tema del conflicto con Estados Unidos y Canadá. Esto desató algunas versiones de que podría anunciar la salida del país del acuerdo, es decir, "denunciarlo", lo que se contempla en la cláusula 34.6 del T-MEC, que concede "la posibilidad a cualquiera de los tres países para salirse del acuerdo mediante una simple notificación por escrito con 6 meses de anticipación". Sin embargo, la mayoría de los analistas consideran "poco probable" que recurra a esta opción extrema. El analista económico José Yuste cuestionó la "retórica nacionalista" del mandatario y sostuvo que en una disputa contenciosa con sus socios del tratado comercial es seguro que "México pierda", por lo que "de suceder así, el castigo será la imposición de aranceles elevados contra sus exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá".