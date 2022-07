AMPLIAR Mayta en Asunción durante cumbre del Mercosur

24/07/2022 - Integración

Bolivia encamina proceso de adhesión al Mercosur

Bolivia encamina el proceso de adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur) y está a la espera que Brasil apruebe su incorporación pleno al bloque, afirmó ayer domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.

En entrevista con el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv, la autoridad aseveró que el trámite de adhesión ya concluyó en Argentina, Uruguay y Paraguay, restando solo Brasil para concretar este proceso iniciado hace una década.

“El Legislativo de Brasil se están tomando un tiempo más allá del necesario para aprobar la incorporación de Bolivia al Mercosur, aunque que no hay plazos para este proceso. No depende de nosotros (la adhesión), ha estado en el congreso de Brasil con una mayoría parlamentaria que a nuestro parecer se está tomando un tiempo más allá del necesario. No le podemos poner una fecha”, aclaró.

Acotó que Bolivia está en un proceso largo de adhesión, tras la firma de un protocolo, que son las “reglas de juego” y que tienen que ser aprobadas por los países miembros del Mercosur.

“Muchas de nuestras exportaciones y de cotidianidad económica la vivimos en la región, por ello planteamos en el Mercosur nuestra apuesta por la integración regional. Tenemos algunos derechos en este proceso de adhesión, es una situación particular la que tenemos, pero no depende de nosotros, la tratativa está en manos de Brasil y no podemos ponerle una fecha. Nuestra voluntad es seguir en ese proceso de adhesión”, explicó el canciller.

En la reunión del Consejo del Mercosur, que se desarrolló el miércoles 20 de julio en Paraguay, Mayta reiteró el “profundo interés” de Bolivia de convertirse en miembro pleno del bloque.

Las propuestas bolivianas en el foro regional fueron el Corredor Ferroviario de Integración, que pretende unir puertos del Pacífico con el Atlántico, la oferta de fertilizantes y proyectos hidroeléctricos e interconexión eléctrica regional.