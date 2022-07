AMPLIAR Empate en La Ciudadela

22/07/2022 - Primera Nacional

San Martín no pudo con Atlanta y dejó pasar una gran oportunidad

San Martín y Atlanta igualaron sin goles en una Ciudadela repleta. Sobre el final, El Santo casi lo gana, pero sus delanteros fallaron.

El encuentro fue de carácter discreto, sin emociones durante todo el primer tiempo. Y el nerviosismo del Santo también de tradujo en algunas discusiones aisladas en la platea.

Apático, sin llevar peligro al área visitante, San Martín no ha tenido vuelo durante la primera etapa, sin conexiones en el medio, Imbert intrascendente y Diarte sin proyección.

Pareciera que el Santo ha sentido futbolística y anímicamente la ausencia de Tino Costa y el golpe que significa haber perdido a Darío Sand para el resto del campeonato, luego de la ruptura de su ligamento anterior cruzado, requiriendo intervención quirúrgica.

A los 41 llegó la polémica de la noche: enojadísimo De Muner, como toda Ciudadela reclamó mano del defensor visitante, quien la tocó, pero pareció más una acción sin intención, pero cobrable si el juez así lo hubiera dispuesto. Primer tiempo más que discreto en Ciudadela.

El segundo tiempo empezó con un trámite muy parecido al del primero: San Martín busca sin encontrar profundidad.

A los 10, Miritello tuvo una chances clarísima tras un gran centro rasante de Jourdan, el 9 la agarró de Primera pero su débil remate cayó en las manos del arquero

Jornada violenta

Ayer, hinchas, dirigentes y periodistas partidarios de Atlanta fueron atacados en el Barrio de San José en la previa del partido que disputaran Santos y Bohemios.

El Turco Alaluf, periodista y dirigente del club de Villa Crespo, charló TyC Sport y contó lo sucedido: “Estábamos en la casa del presidente de la Peña de Atalanta en el Norte, compartiendo periodistas partidarios y algunos directivos, estábamos almorzando, de repente nos agarraron desprevenidos 15 integrantes de la barra de San Martín, vinieron todos en motos, armados, apenas llegaron a la puerta del domicilio empezaron a disparar, fue una balacera enorme y la sacamos barata de milagro”.

“Hay un periodista partidario de Atlanta con una herida en la pierna que ya fue derivado a un hospital. El presidente de Peña Bohemios del Norte recibió botellazo en la cabeza, muchísimos disparos”.

“Eran como siete u ocho motos, me quiso robar el celular, me robó la camiseta. Nos decía que acá no se jode y que no íbamos a salir vivo”.

En el relato, Alaluf explicó que estaban “en una especia de garaje, abrimos el portón porque hace mucho calor y estábamos un poco en la vereda y por eso quedamos expuestos. Aparecieron estos 15 forajidos disparando”.

Yo forcejeé con uno. En ese momento la impotencia de que me robaran, en ese momento uno no piensa y ahí me dispara y por suerte no me pegó. Si me daba no estaría hablando con ustedes, pensás que en ese momento se te termina todo. Siento que nací de nuevo”.

“Nadie pensaba que podía pasar esto, es muy triste que todavía sigan pasando estas cosas. Yo no sé si están dadas las condiciones para que se juegue el partido, no puedo pensar en el partido cuando hay un periodista de Atlanta con una herida en su pierna”, finalizó.