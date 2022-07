AMPLIAR Cartes con amistosas conexiones con Macri

22/07/2022 - Lavados de activos

Estados Unidos sanciona a expresidente paraguayo Horacio Cartes por corrupción

Estados Unidos incluyó ayer viernes en una lista de personas corruptas al expresidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes, un empresario multimillonario investigado por lavado de dinero.

El expresidente ”(Cartes) Jara obstruyó una importante investigación sobre crimen transnacional para protegerse él mismo y a su socio criminal de un posible enjuiciamiento y de daños políticos”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en comunicado escrito en el que hizo el anuncio.

“Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente paraguayo”, indicó.

Con la designación de Cartes en la lista de personas y organizaciones corruptas, el gobierno de Joe Biden busca demostrar que la lucha contra la corrupción en Latinoamérica es una de sus prioridades. Otras personalidades de diversos países de la región también han sido incluidos en esa lista, desde narcotraficantes hasta funcionarios públicos.

Washington considera que la corrupción es una de las principales causantes de la migración ya que daña la economía y profundiza la pobreza y las desigualdades.

Cartes, quien se desempeñó como presidente de Paraguay entre agosto de 2013 y agosto de 2018, es propietario de un conglomerado de unas 25 empresas, incluyendo uno de los tres conglomerados de medios de comunicación de Paraguay, empresas tabacaleras y una cadena de supermercados. Sus compañías aparecen al tope de una lista que confecciona el gobierno sudamericano entre los mayores contribuyentes de impuestos.

El empresario reaccionó de inmediato al anuncio estadounidense. “Niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas”, expresó Cartes en un breve comunicado de tres páginas que publicó en su cuenta de Twitter. “Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan”, dijo.

El expresidente ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en su patrimonio multimillonario y ha sido investigado en Brasil por sus presuntos vínculos con el líder de una red de lavado de dinero. Actualmente está activo en la política de su país y aspira a convertirse en el próximo presidente del oficialista y conservador Partido Colorado en el que milita. Las elecciones internas son en diciembre.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las acciones de Cartes “permitieron y perpetuaron” su participación más reciente en organizaciones terroristas y otras entidades que ya han sido designadas como corruptas por Washington.

El gobierno no ofreció detalles de las investigaciones. El departamento de Estado tampoco respondió a un pedido de The Associated Press en busca de más información.

Además de Cartes, fueron incluidos en la lista de corruptos sus hijos Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña.

En una conferencia de prensa en la embajada de Estados Unidos en Asunción, el embajador Marc Ostfield adelantó que hay otras designaciones similares en camino, pero declinó ofrecer detalles sobre las investigaciones a Cartes.

“No podemos revelar ningún detalle específico sobre investigaciones en curso o futuras porque no queremos interferir en estas investigaciones”, señaló Ostfield. “Puedo decir que los Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas que tenemos para combatir la corrupción en Paraguay”.

Explicó que existe información creíble y evidencias suficientes para designar a Cartes como una persona significativamente corrupta.