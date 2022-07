21/07/2022 - En General

La utilización del agua de lluvia puede convertirse en aliada del medio ambiente

Las aguas pluviales pueden almacenarse y usarse para resolver distintas necesidades en las ciudades o para liberarse de manera controlada y evitar inundaciones.

La escasez de agua es la condición en la cual la demanda de este recurso no puede ser satisfecha debido al impacto del uso del agua en el suministro o en la calidad del recurso, así lo define la Unesco; para las personas esto implica que no podrán beber agua, que no tendrán cómo bañarse, como lavar su ropa, y tampoco cómo cocinar los alimentos; para las industrias implica que no podrán trabajar; es decir desde cualquier punto de vista es un problema grave.

Pero también las lluvias torrenciales, donde cae una enorme cantidad de agua en pocos días, también representan un reto porque en los suelos urbanos donde hay pocas superficies de absorción, la filtración del agua es poca y el riesgo de inundaciones alto.

En los esfuerzos por hacer un uso más eficiente del recurso disponible, y combatir los efectos del cambio climático, la cosecha o captación de agua se vuelve un aliado de mucha utilidad; aunque suene muy complejo, la realidad es que es un proceso sencillo que con los materiales y la asesoría correcta puede convertirse en una ventaja.

“Esta práctica consiste en almacenar el agua de lluvia, para evitar que cuando éstas sean muy abundantes, las alcantarillas colapsen, con el objetivo de disminuir el riesgo de inundaciones de nuestras ciudades”, indicó Víctor Guajardo, Gerente General de Amanco Wavin Argentina.

Esta solución permite que el recurso de agua de lluvia captado se utilice en labores de limpieza de hogares u oficinas, riego de plantas, lavado de autos, uso para servicios sanitarios, etc.; liberando para consumo humano el agua potable; otro recurso que es invaluable y al que muchas personas no tienen acceso o tienen un acceso limitado; o en entornos donde aún esta práctica no es tan conocida, permite, al menos, almacenar el agua e ir liberándola en cantidades controladas durante varios días de manera que el riesgo de inundación se disminuya.

¿Cómo conducir y almacenar el agua de lluvia?

Desde soluciones completamente artesanales, como recoger agua en recipientes, hasta sistemas completamente industrializados, el mercado ofrece variedad de herramientas; Amanco Wavin, ha desarrollado e instalado desde hace más de 10 años una gran cantidad de proyectos con diferentes soluciones. El sistema Aquacell, permite recolectar y que el agua se pueda infiltrar en el suelo para recarga de acuíferos, conservarla para reúso o ser retenida por un tiempo para evitar inundaciones antes de liberarla al ambiente; la forma en que se distribuya luego de ser recolectada dependerá de las necesidades del entorno y de los objetivos del proyecto. Este sistema permite almacenar aproximadamente 190 litros de agua por cada celda, mismas que cuentan con una resistencia estructural que puede soportar carga vehicular ligera, es de rápida y fácil instalación, tiene una larga vida útil y no contamina. Su tecnología está orientada a fortalecer el desarrollo sostenible en proyectos de construcción de vivienda, oficinas, edificaciones institucionales y comerciales.

Para otro tipo de necesidades, Amanco Wavin ha generado otras soluciones, tales como el desarrollo de reservorios, que son depósitos abiertos que tienen como fin la recolección o almacenaje de volúmenes mayores del recurso hídrico pluvial. También desarrolló los sistemas de captación Novafort, esta solución consiste en recolectar las aguas pluviales de edificios de uso industrial y otras áreas, para luego soltar el agua de manera controlada.

“Innovar en productos y soluciones que ayuden a resolver o mitigar los grandes desafíos de la recolección y uso del agua de lluvia con tecnología que permita un menor impacto ambiental es uno de los objetivos de Amanco Wavin. Todos nuestros productos y soluciones están alineados a nuestro propósito que es construir entornos saludables y sostenibles que permitan crear ciudades más resistentes al clima”, concluyó Guajardo.