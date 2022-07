15/07/2022 - En General

Renuevan el programa Precios Cuidados

En esta edición se incluyeron 949 artículos que permitirán facilitar el cumplimiento por parte de los proveedores, y su fiscalización.

Desde la Dirección de Comercio Interior informaron que el gobierno nacional relanzó el programa Precios Cuidados, que tendrá vigencia hasta el 7 de octubre del corriente año. Sobre los productos que se incluirán, el director de DCI Tucumán, Francisco Nader, comentó que: "por sugerencia del Consejo Federal del Consumo, se han incluido en esta edición 949 artículos que permitirán facilitar el cumplimiento por parte de los proveedores, y su fiscalización. En esta etapa, los 949 artículos cubren todas las necesidades básicas en cuanto a alimentación, cuidado personal, limpieza y librería".

Nader también hizo alusión a los controles que se realizan desde el organismo en relación a este programa vigente en supermercados de cadena nacional. En este sentido, señaló que en Tucumán existen aproximadamente 35 sucursales entre las que se ofrecen los productos del programa, de modo que los controles se hacen tanto en Capital como en el interior de la provincia: "se cumple teniendo por lo menos el 80% de los artículos en góndola. Cuando detectamos que no hay acatamiento de los precios del programa, hacemos el acta de constatación y remitimos la documentación a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que es el ente que firma los convenios y aplica las sanciones", remarcó el director.

En el marco de las fiscalizaciones sobre precios, la autoridad también fue consultada sobre las regulaciones de exposición de precios en vidrieras de locales comerciales. Sobre ello, aseveró que "la provincia de Tucumán es una de las que más cumple con la exhibición de precios, sin embargo, eso no quiere decir que sean el 100% de los comercios. En general, hay un alto acatamiento de la normativa". Asimismo, explicó que en aquellos casos donde no se exponen precios en vidrieras, corresponde multa al negocio: "desde la Dirección de Comercio proveemos al consumidor de toda la información necesaria, realizamos reuniones en el interior de la provincia con las cámaras de comerciantes y les explicamos la normativa que rige desde el año 2002: se trata de una resolución que reglamenta la Ley 22802 de alta comercial, donde se explica que es obligatorio para casi todos los comercios la exhibición de precios al público, exceptuando casos puntuales. También aclara que los procedimientos para el cambio de vidriera se hacen tapando la misma, por ende, no está contemplado en ninguna reglamentación colocar cartel de 'vidriera en preparación'.

DATOS PARA DENUNCIAS

La Dirección de Comercio Interior recibe denuncias presenciales en las oficinas de 9 de Julio N°497, de 8 a 13 horas. También a través del número telefónico 4525080, en el mismo rango horario. Además, se habilitó para recepcionar denuncias o inquietudes el correo electrónico dcitucucuman@tucuman.gob.ar