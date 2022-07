11/07/2022 - IPV

Le adjudicaron una casa, la quiso vender y se la quitaron

Un adjudicatario que recientemente recibió su casa a través del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, publicó la venta de la misma en su cuenta de Facebook.

Un adjudicatario que recientemente recibió su casa a través del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, publicó la venta de la misma en su cuenta de Facebook.

Tomando conocimiento de ello, Stella Maris Córdoba, interventora del IPVDU, instruyó que el personal de las Áreas de Adjudicaciones, Recupero y Regularización del organismo, se dirigieran hasta el mencionado domicilio, constatando que la vivienda se encuentra sin ocupantes, no posee medidor de energía eléctrica y se pudo observar en su interior que no existe mobiliario alguno, quedando demostrado que no fue habitada desde el día de su entrega.

Es por ello que la interventora firmó un instrumento dejando sin efecto el otorgamiento realizado oportunamente por este organismo, ya que incumplió con la obligación de habitar la vivienda.

“La decisión política del gobernador de recuperar cualquier casa que se ofrezca a la venta y haya sido otorga por el IPVDU, fortalece nuestro trabajo. Hemos actuado rápidamente y ya se administraron todas las medidas necesarias para recuperar la casa”, sostuvo.

“Toda estas medidas han sido comunicadas y coordinadas con el Gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabian Soria”, destacó.

De esta manera el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano avanza en el proceso de recupero de casas donde los adjudicatarios no cumplen con el proceso de habitabilidad y en algunos casos las pusieron a la venta.

De esta manera, desde el IPVDU, informaron que se hizo la denuncia correspondiente, para que la Justicia tome las medidas necesarias.