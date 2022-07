03/07/2022 - PEN

Mayans y Gioja coincidieron en la necesidad de mantener la unidad en el FdT

El diputado nacional recalcó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "no son enemigos", mientra que el jefe de los senadores nacionales de la coalición llamó a "bajar los desencuentros".

El jefe de los senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, pidió este domingo "bajar los desencuentros" en la coalición de Gobierno y enfocar los esfuerzos en "llevar tranquilidad a la población" tras la renunciade Martín Guzmán al Ministerio de Economía. En la misma línea se expresó el diputado nacional oficialista José Luis Gioja, quien recalcó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "no son enemigos". "Ahora es necesario bajar todos los desencuentros", señaló Mayans en declaraciones difundidas por sus voceros, y remarcó que, en el contexto actual, "lo más importante" es evitar "el sufrimiento de la gente".

El senador formoseño remarcó la necesidad de que en el seno del FdT se dialogue "para ver cómo resolver" los problemas económicos que afectan al país y señaló que "no se trata de nombres", sino de "medidas para resolver los problemas".

En declaraciones efectuadas a la radio Futurock, el legislador consideró que respecto al eventual comportamiento de los mercados el lunes que "hay que dar una respuesta para que, como se dice, no se asusten y no haya problemas en las variantes de cotización del sistema".

Respecto a las diferencias que pudieron haber incidido para la renuncia de Guzmán, Mayans admitió que las distancias "se profundizaron" entre Guzmán y el espacio que lidera la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa. Y añadió que también hubo disidencias de los gobernadores con la cartera económica por esa cuestión.

Por su parte, Gioja llamó a no hacer especulaciones y recalcó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "no son enemigos".

En declaraciones a C5N, Gioja apeló a la "solidaridad" de todo el arco político para transitar los momentos de incertidumbre y sentenció que "es momento de sincerarnos". A la oposición le advirtió "que nadie crea que si al país le va mal a él le va a ir bien" y llamó al debate entre los miembros del Gobierno para "defender lo que hicimos bien y rectificar las cosas que no estuvieron bien". Sobre los debates dentro del Frente de Todos (FdT), Gioja aclaró que el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner "no son enemigos" y por lo tanto "no debería haber inconvenientes para que hablen".