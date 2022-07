30/06/2022 - Consumo problemático

Crean una red provincial de prevención de adicciones

Así lo anunció el gobernador, Osvaldo Jaldo, en un acto en Casa de Gobierno, donde participaron representantes de organizaciones civiles y dependencias públicas dedicadas al tratamiento y prevención del consumo de sustancias.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, presidió ayer, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el acto de creación de la Red de Instituciones Intermedias de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos. La iniciativa surge para dar una respuesta multidisciplinaria de una cuestión social y de salud pública que afecta a la comunidad. Problemática que toma relevancia, más aun, teniendo en cuenta los indicadores estadísticos de adicciones vinculados a personas que comenten delitos analizados por los tres poderes del Estado provincial.

En ese marco, el Poder Ejecutivo citó a representantes de más de 25 organizaciones intermedias que trabajan en la problemática en la provincia con la reinserción de adultos, jóvenes y niños que consumen drogas. El objetivo es complementar el trabajo de estas instituciones con lo que viene haciendo el Estado a través de distintos programas de reinserción.

Junto al Gobernador estuvieron presentes en el acto el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; el legislador Daniel Deiana, presidente de la Comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones; la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruíz; el coordinador en Políticas en Adicciones, Lucas Haurigot Posse; y el director de Salud Mental y Adicciones, Walter Sigler, además del plenario de funcionarios del Gabinete provincial.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, explicó: “venimos trabajando en la lucha contra el narcotráfico y con la aplicación de la nueva Ley contra el Narcomenudeo en Tucumán. Si bien el narcotráfico es facultad de la justicia federal y de las fuerzas de seguridad nacionales, nosotros venimos trabajando fuerte en el marco de la Ley Nacional de Seguridad Interior. Eso nos permitió planificar con la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria y hemos avanzado en el Operativo Lapacho, cubriendo los 20 ingresos de la provincia que es por donde ingresa el contrabando y la droga”.

Además, contó: “hoy se está aplicando la Ley de Narcomenudeo. El narcomenudeo es toda comercialización ilegal de droga en menor escala que se realiza en la Capital y en la mayoría de ciudades y pueblos del interior. La provincia se involucró a través de esta Ley con su Policía y con su Poder Judicial. Vamos a llegar a cada uno de los lugares donde se venden drogas. Donde se comercializan y utilizan a muchos de nuestros niños y jóvenes para conseguir estos objetivos ilegales. Les vamos a caer con todo el peso de la ley”.

Sobre el encuentro en el Salón Blanco, declaró: “esta reunión tiene el abordaje desde el punto de vista de la salud, desde una tarea preventiva, para evitar que muchos jóvenes eviten caer en las adicciones. Se trabaja en la reinserción de muchos tucumanos que cayeron en esta problemática”.

El Gobernador amplió: “Hemos invitando a las organizaciones intermedias, a la Iglesia Católica e iglesias evangélicas, fundaciones que están trabajando. La intención nuestra es trabajar de manera conjunta porque nuestro gobierno viene haciendo esta labor. Con el acompañamiento de las organizaciones, vamos a encontrar la forma de organizarnos en red, de tal manera que el trabajo que ellos hagan sea coordinado también con el Gobierno de Tucumán”.

Y sostuvo: “vamos a asignar una partida presupuestaria especial que tenga que ver con atender esta problemática. Tenemos que saber cuántas organizaciones están en condiciones. Es importante estar legalmente en regla para que puedan potenciar su trabajo. Una fundación que atiende a 10 jóvenes, que podamos asistirlos para que lleguen a 20 o 25. Algunos pueden tener problemas edilicios, otros pueden tener problemas de profesionales o de funcionamiento. El Estado tiene que ayudar”.

Jaldo se refirió al documento difundido por la Iglesia Católica sobre la realidad social vinculada a la problemática: “coincido totalmente con el documento de la Iglesia. Nosotros venimos trabajando la problemática. Hay que escuchar a la Iglesia y seguir trabajando. El mensaje de la Iglesia es claro y contundente. Suma a lo que nosotros venimos haciendo. Queremos trabajar coordinadamente y en red. Yo quiero saber cuántas personas hay en tratamiento en Tucumán, no solo en la parte oficial, sino también en estas instituciones. Cuántas personas están fuera del tratamiento. Este es el sentido de esta reunión”.

Ley de Salud Mental

Sobre la reglamentación de la Ley Nacional de Salud mental en la provincia, sostuvo que la provincia trabaja para una correcta adecuación a la norma, de acuerdo a los criterios de profesionales idóneos: “es preferible un poco de demora y que salga bien la reglamentación. Lo más importante es que la ley ya está y la reglamentación está pronta para que la lleven a mi despacho para que yo la firme”.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, celebró la convocatoria del Gobernador para intensificar el trabajo en conjunto con las personas y organizaciones que contienen a quienes tienen “este problema de salud”.

“Para nuestro ministerio es importante porque es una problemática que tiene sus orígenes en lo social, en la falta de expectativas y que salud no puede atender solo. Entre todos podemos tener mejores resultados”, afirmó.

Políticas sociales

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga, destacó: “Trabajaremos con la constitución de esta red provincial de instituciones no gubernamentales que instruyó el Gobernador”.

En esa línea, la funcionaria explicó que “hay una política pública que es la que determina la SEDRONAR sobre el tema drogas, una temática compleja que merece el abordaje de todos los actores del Estado y la multidisciplina en el tratamiento”.

“El paso principal, cuando una persona inicia un tratamiento de este tipo, es restablecer el vínculo que se ha perdido por el consumo problemático de sustancias, sobre todo, con la familia, con la comunidad y con las actividades habituales que realizan las personas como es estudiar o trabajar”, indicó Málaga.

Para ello, la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con Centros de Atención Primaria de Adicciones (Cepla) “en donde hay equipos multidisciplinarios con psicólogos, trabajadores sociales y con talleristas, porque también se realizan actividades para conectar con el deporte, la cultura y el arte”, añadió.

Asimismo, la ministra indicó que “lo principal es la articulación que se realiza con el Sistema de Salud, que es quien tiene la mayor carga en la atención del tratamiento. Lo que hacen los Cepla es descentralizar la atención y aumentar la capacidad de respuesta. Nosotros articulamos con el sector salud cuando el paciente necesita un tratamiento farmacológico, desintoxicación o internaciones”.

Y dijo que los servicios de Salud Mental del Siprosa funcionan en los hospitales del Carmen, en el Obarrio, Padilla y Las Moritas, un centro de internación. La Provincia, además, está firmando convenios con la SEDRONAR para que se realice la Casa del Joven y se construyan dentro de Las Moritas, seis departamentos convivenciales en donde se van a poder ser internadas mujeres con hijos que necesitan tratamientos con internación. El 85% de los tratamientos se realizan de manera ambulatoria. Lo que hacen las organizaciones civiles ha dado buenos resultados”.

Coordinación de la red

El coordinar Lucas Haurigot Posse sostuvo: “Cuando el Gobernador me convoca integrar al equipo de trabajo de este Gobierno, me dio instrucciones claras para que podamos abrir los brazos y trabajar de manera articulada con todas aquellas instituciones que llegan donde quizás las áreas oficiales no están alcanzando. Me refiero a las iglesias Evangélicas, Iglesia Católica, Hogares de Cristo, ONGs, fundaciones e instituciones intermedias de las cuales hoy son más de 40”.

“Estas instituciones se han hecho presentes para empezar a trabajar con esta red de contención y de trabajo para que el Estado los aporte, los una y los potencie en este trabajo diario de mucha sensibilidad y solidaridad”, declaró.

Servicios de salud pública

Sigler sostuvo: “celebramos este espacio para estructurar lo que se viene trabajando desde hace tiempo con las adicciones. Entre las secuelas que dejó la pandemia se encuentra las adicciones que tuvieron un incremento que se ve más acentuado en América Latina pero también en Europa. La Organización Mundial de la Salud había establecido que para el 2020 la segunda causa de discapacidad iban a ser los trastornos mentales. Por supuesto que en 2020 no sabíamos que íbamos a vivir una pandemia”.

Y sostuvo: “La OMS se pronunció que para el 2030 la primera causa de discapacidad serán los trastornos mentales. Hablar de adicciones, es hablar de un amplio contexto donde está la familia, el Estado y la educación. El Estado somos todos y cada uno tiene un rol específico para hacer prevención de adicciones”.

A su vez dijo que las consultas de salud mental y adicciones en Tucumán, representan 6% o 250 mil consultas anuales en el sistema registradas en el 2021. Un 39% de incremento comparado con el 2020. Las reacciones vivenciales como los trastornos neuróticos aumentaron un 20% y las adicciones forman parte de todo ese contexto en un 8%. Hemos tenido un 24% de incremento en las consultas por adicciones en todos los tres niveles de atención: Caps, policlínicos y hospitales de referencia como el Hospital de Obarrio, Hospital del Carmen y el Centro de Atención de Las Moritas.

El funcionario dijo que en Aguilares se instalará un centro de atención de rehabilitación para mujeres adictas en el Hospital local. Para ello, las gestiones se apoyaron en un estudio epidemiológico y están avanzadas en el ámbito del Ministerio de Salud. Y destacó que en general el tratamiento tiene buenos resultados en la población femenina.

“La Ley de Salud Mental establece que tiene que haber un órgano de revisión que en Tucumán ya está conformado, pasó por la Legislatura hace 40 días y, los legisladores propusieron que se incorporen representantes legislativos. Ahora, aprovechando que estamos reunidos con familiares y usuarios, vamos a proponer que se incorporen al organismo”, declaró.

Además, del encuentro participaron representantes de las siguientes organizaciones:

1. Asociación Ariadna

2. Fundación Vamos de Nuevo

3. Fundación MAS

4. PUNA

5. Fazenda Aguilares

6. Fazenda Cadillal

7. Centro San Javier

8. Roca de Salvación

9. Fundación Construyendo Esperanza

10. Fundación Inti Huasi

11. Fundación Volver

12. Fundación Suyana

13. Fundación Centro de las mujeres diversidad y DDHH

14. Fundación Etiam

15. Padre Daniel Clerici y grupo de curas de la Pastoral de adicciones Tucumán. 10 hogares.

16. Fundación Janita Prevención y Asistencia (Banda del Río salí)

17. Fundación Apagando corazones

18. Fundación Alas solidarias (situación de calle)

19. Fundación Un Mundo diferente (albergue y situación de calle)

20. Hogar Don Orione (Padre Hernán Martin Cruz)

21. Hogar de Cristo la Merced, padre Ariel en representación.

22. Hogar San Agustín, centro de rehabilitación Yerba buena

23. Fundación Mate Cocido

24. Hogar La Mano de Dios

25. Asociación de Mujeres Argentinas por los DDHH

26. Asociación Civil Centro Andino de desarrollo Investigación y Formación (Cadif)

En el acto de lanzamiento estuvo Sandra Alí, presidenta del Centro Comunitario Carozo y Narizota de Concepción que desde 1999 lleva adelante un abordaje integral en la atención y prevención de adicciones en el sur de la provincia.

“La decisión del Gobernador nos da oxígeno, porque estamos en una constante soledad en el municipio sin apoyo del gobierno local. Esta convocatoria nos da más fuerza para seguir trabajando en esta lucha del día a día”, afirmó la encargada del espacio que cuenta con un centro de cuidado infantil con doble turno, merendero, talleres, grupos de autoayuda, profesionales y actividades recreativas para los jóvenes.

Miriam Vera, es una enfermera que logró su título de enfermera en el 2016 luego de concurrir al comedor de la institución junto a sus cinco hijos. “Allí pude estudiar auxiliar de enfermería. Hoy soy recibida en la Universidad y pude formar una cooperativa de enfermeras”, contó y destacó la iniciativa gubernamental porque “la zona sur está desprotegida”. “Vemos a diario el tema de la adicción y los chicos tienen que venir a la Capital para poder tratarse”, cerró.

Otra de las organizaciones que formará parte de esta red es la Fundación Juan XXIII. “En lo educativo trabajamos en la formación de profesionales a través de una carrera terciaria de agentes socio sanitarios y esta convocatoria es un gran aporte para el profesional de salud que se dedica a la prevención”, dijo Laura Rodríguez, presidenta de Fundación.

El espacio también cuenta con comedores donde asistimos a familias en situación de vulnerabilidad. “Son alrededor de 250 personas que se verán beneficiadas con esta iniciativa”, concluyó.