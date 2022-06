21/06/2022 - Recitales

Tributo a Sandro en el Casino Parque

El próximo jueves 23 de junio, el Casino Parque se llenará con todos los éxitos del Gitano en la voz de José Cardozo. A las 22:30 dará comienzo "Tributo a Sandro", una cena show en Avda. Soldati 440, para revivir las inolvidables canciones del querido Roberto "Sandro" Sanchez.

Este será un espectáculo íntimo, que hará delirar y recordar muchos grandes momentos de la música del Gitano. El público no solo verá una gran interpretación de las canciones, también tendrá su participación y viajará en el tiempo a través de canciones inolvidables del artista.

Algunas canciones que podremos escuchar son Penumbras, Rosa Rosa, Porque yo te amo, Tengo, Así, Una muchacha y una guitarra, entre otras.

Este Tributo a Sandro tiene un motivo, como el mismo intérprete lo cuenta: "A Sandro lo llevo en mi sangre, corre por mis venas. Desde mi juventud, en épocas del secundario, comencé a vivirlo en sus canciones y estilo. En noches de baile su ritmo y letras fueron motivadoras de momentos maravillosos e inolvidables. Hoy, y después de casi 7 años de haberme puesto en manos de profesionales de la voz, y logrado un crecimiento notorio en el canto y actuación, el camino transitado me llevó a sentirme con la capacidad suficiente para montar mi propio show y en esa elección, como no interpretar a Sandro, a quien llevo en la piel, en los recuerdos de joven que aún perduran y que florecen en cada acontecimiento que la vida nos expone. Sandro me identifica y me marca en mi futuro musical. Por eso elegí homenajear al Hombre de la Rosa"

Las reservas se pueden hacer al 4553812

Sobre Sandro

Su verdadero nombre es Roberto Sánchez, nació el 19 de agosto de 1945. Al comenzar la escuela secundaria en 1958, lo expulsaron en primer año. Fue empleado metalúrgico, aprendiz de joyero y vendió damajuanas de vino con su padre.

En 1960 formó su primer grupo llamado Trío Azul; luego uno de los integrantes abandonó el grupo y éste se convirtió en el dúo Los Caribes -disuelto al poco tiempo- por lo cual Sandro comenzó su carrera solista. En esa época dio origen a la banda Los Caniches de Oklahoma, integrada por Héctor Centurión, Lito Vásquez, Armando Quiroga y Sandro, quien oficiaba como guitarrista y segunda voz. Más tarde se transformaron en Los De Fuego.

En agosto de 1963 grabó su primer single titulado “¿A Ésto Llamas Amor?” y un foxtrot: “Eres Un Demonio Disfrazado”. Luego registró “Choza De Azúcar” y “Dulce”; y en 1964 debutó con Los De Fuego en el disco “Presentando A Sandro”, con las canciones: “Hay Mucha Agitación” y “Las Noches Largas”. Sandro lleva editados más de 25 discos, entre ellos: “Sandro y Los De Fuego” (1965), “Alma y Fuego” (1966), “Una Muchacha y Una Guitarra” (1968), “Después de 10 Años” (1973) y “Clásico” (1994).

En 1997 la compañía Sony edita "Presentando A Sandro", disco recopilatorio de los vinilos simpes de los años 1963 y 1964.

A partir del año 2001 Sandro sufre graves problemas físicos que lo llevan a suspender algunas presentaciones y a permanecer internado por cortos períodos. Esto no hace que el cantautor cierre su boca y a pesar de todo continúa cantando.

Es así como en 2004 presenta “Amor Gitano” y continúa con el indiscutible éxito que le valió el nombre de "Sandro de América".

Tras estar 45 días internado en Mendoza por un doble trasplante de pulmón y corazón y luego de recibir distintas operaciones, el lunes 4 de enero de 2010 falleció, a los 64 años. Esta triste noticia fue dada a conocer por Claudio Burgos, uno de sus médicos, quien alrededor de las 20.40hs anunció que el artista dejó de existir a causa de un shock séptico. El martes siguiente una multitud despidió al astro argentino en el Congreso Nacional, donde velaron sus restos.