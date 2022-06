21/06/2022 - Tecnología

Impresión 3D: en tiempos de crisis se instala como una salida laboral para emprender desde casa

Con una inversión que arranca en los 250 USD, es posible montar un negocio sumamente rentable desde la comodidad del hogar. Tres casos de éxito de personas que emprendieron en este mercado.

Emprender puede ser para muchas personas una salida laboral y una nueva oportunidad, sobre todo en tiempos de crisis. Durante los últimos dos años, y en medio de un mundo atravesado por una pandemia, fueron muchos los que perdieron su trabajo, o se vieron obligados a cambiar de rumbo a causa de las restricciones y la imposibilidad de trabajar.

Frente a ello, crear productos a través de la impresión 3D se volvió una opción económica, fácil, y efectiva para crear nuevos negocios y por lo tanto nuevas entradas económicas. A través de esta herramienta muchos comenzaron a descubrir la manera de crear objetos únicos, personalizados y salir al mercado de forma rápida y con bajo costo.

“En plena pandemia, el mercado nacional duplicó su tamaño, y hoy, junto con México y Brasil, es uno de los más avanzados de la región. Probablemente la crisis y necesidad de la sociedad respaldan estos números. Actualmente con cualquier notebook y una impresora 3D desde 250 USD -que podés pagar en 12, 18 o 24 cuotas- podés empezar a crear tu propia línea de juguetes, de macetas o mates, podés abastecer de repuestos a las industrias o crear objetos que aún no existen en el mercado. Y todo eso sin tener que moverte de tu casa”, explica Emiliano Carreira, CEO de Trimaker, empresa argentina líder en tecnología de impresión 3D que ha tenido un crecimiento del 350% en los últimos 3 años en ventas de impresoras.

Algunos casos de emprendedores exitosos que podemos mencionar son, Familia DDD, Irreverelion y Solvo Taller 3D:

Familia DDD (@familia_ddd): Natusia y Ezequiel empezaron su emprendimiento en noviembre de 2020 ante la necesidad de un nuevo ingreso y falta de actividad al estar encerrados en casa. Comenzaron con el diseño de impresión de macetas para uso personal y al recibir mucho elogio desde las redes sociales, se animaron y empezaron a ofrecer floreros, percheros, organizadores, etc.

SOLVO Taller 3D (@solvo.taller3d): es una empresa de reingeniería e Impresión 3D a cargo del Ingeniero Manuel Galdeano Ruiz que brinda soluciones a todo tipo de empresas, fabricando prototipos y repuestos a medida. Aprovechando los problemas de importación generan repuestos a medida de cada industria con esta tecnología.

Irreverelion (@irreverelion): una marca de coleccionables únicos creados por Dan Gaviria, un escultor digital y experto en branding que diseña y crea Art Toys que conectan con las personas.

“La realidad es que es una tecnología que no tiene límites. Nos ha tocado junto a nuestra comunidad fabricar prótesis, portasueros de superhéroes, máscaras de protección para personal médico, guitarras, repuestos de todo tipo, réplicas de dinosaurios, maquetas de estadios de fútbol, hemos prototipado partes de cohetes, escaneado periodistas y actores para hacer réplicas, juguetes, coleccionables, reparado autos y motos antiguas creando repuestos que ya no existen en el mercado y millones de cosas increíbles. No hay límites. Hay millones de nichos por explotar. Nos animamos a decir que es un gran momento para animarse a crear. Nuestra recomendación es buscar algo que los apasione, que les interese y en lo que generalmente uno conozca el mercado. Eso facilita mucho las cosas para detectar oportunidades y productos que podrían ser generados con una impresora 3D a bajo costo”, finaliza Carreira de Trimaker.