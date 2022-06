16/06/2022 - Por críticas

Gobierno chileno entrega total respaldo a FFAA y policía

El gobierno del presidente frenteamplista Gabriel Boric entregó su "total respaldo" a la labor de las Fuerzas Armadas frente a la criticas de empresas forestales por su labor de resguardo y seguridad en las provincias indígenas de la Araucanía.

Un día después de que Congreso aprobara la renovación del estado de excepción de emergencia 'acotado' en la denominada Macrozona Sur, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve reconoció que, en los 26 días desde su aplicación, hubo "una disminución de un 40% de los hechos de violencia en el conjunto de los territorios donde fue decretado".

Aunque, anotó, existe una diferencia respecto a la concentración de los ilícitos, indicando que en la Provincia de Malleco bajaron un 56%, mientras que en la de Arauco solo un 26%.

"Esto, por lo tanto, implica que en los análisis por hacer también se deben considerar los distintos resultados registrados en Malleco y Arauco, siendo motivo de análisis y de la toma de decisiones para lograr mejores resultados en la Provincia de Arauco", sostuvo Monsalve.

Frente a las críticas al actuar de FFAA y policías ante la denuncia de un ataque a un vehículo de Forestal Arauco en Curanilahue, el subsecretario aseveró que "tenemos una relación de trabajo y de colaboración con las policías y las Fuerzas Armadas. La tarea que tenemos involucra al conjunto del Estado, dar tranquilidad a los chilenos, evitar que se cometan hechos de violencia que coloquen en riesgo la vida de las personas".

"Si ustedes me preguntan, por supuesto que las Fuerzas Armadas, policías y Carabineros tienen el total respaldo del Gobierno. Si ustedes me preguntan si eso implica no tener capacidad de autocrítica, de análisis, por supuesto que no, siempre tiene que haber capacidad de análisis y autocrítica", señaló ante las consultas periodísticas.

Previamente la ministra de Defensa, Maya Fernández, defendió también la labor de las fuerzas castrenses, enfatizó que las fuerzas militares "siempre han trabajado y estado presente".

Requerida frente a los tiempos de respuesta en Curanilahue frente a la acusación de que no llegaron a tiempo, la nieta de salvador Allende afirmó que "todo siempre es mejorable".

En La Moneda se reunieron ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y representantes de las Fuerzas Armadas para evaluar el estado de excepción constitucional de emergencia "acotado" que rige desde el 17 de mayo en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío.

Monsalve señaló que se fortalecerán las labores de inteligencia para anticipar hechos de violencia y tomar decisiones que permitan evitarlos, además de pedir una propuesta a Carabineros y las Fuerzas Armadas para el mejoramiento de los protocolos de respuesta a las denuncias.

Desde el Ejecutivo plantearán también en los próximos días otra iniciativa que buscará fortalecer la investigación penal por parte de las fiscalías.

Según informó ayer Carabineros, la Forestal Arauco -del poderoso grupo Angelini- habría alertado a los efectivos policiales cuando el atentado había culminado.

La versión de la empresa, cuyos drones captaron la ruta de los implicados, establece que se hizo entrega de estos datos con anticipación a la Armada y a la policía uniformada.

De acuerdo a la policía uniformada, "Carabineros de Cañete recibe una llamada telefónica de que en un lugar determinado se encontrarían los vehículos que participaron de estos hechos", cuando los sujetos se encontraban almorzando.