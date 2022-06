AMPLIAR Dom Phillips no aparece todavía

09/06/2022 - Sospechoso detenido

Reportero británico e indigenista brasileño siguen perdidos en la Amazonía

La Policía del estado de Amazonas, en la selva de Brasil, anunció la detención de un hombre que estaría envuelto en la desaparición de un periodista británico y un indigenista brasileño, ocurrida el pasado domingo cuando realizaban un trabajo sobre comunidades indígenas que son hostilizadas por delincuentes.

Las ONG acusan al gobierno nacional de no contribuir en la búsqueda de Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y Bruno Araújo Pereira, un experto en pueblos originarios que fueron amenazados por su tarea en la floresta donde desaparecieron el domingo tras zarpar en una embarcación desde la localidad de Sao Rafael.

La Policía amazonense consignó ayer que el sospechoso arrestado es Amarilo da Costa de Oliveira, alias "Pelado", visto por testigos cuando estaba en una embarcación que navegaba detrás de otra en la que se encontraban Phillips y Araújo Pereira este fin de semana en Sao Rafael.

Costa de Oliveira fue detenido en su vivienda en el municipio de Sao Gabriel, próximo a Sao Rafael, donde le fueron incautadas municiones.

El detenido negó toda vinculación con el caso.

"El (sospechoso) dijo que vio cuando la embarcación que Bruno (Araújo Pereira) y Dom Phillips estaban conduciendo pasó frente a su comunidad, dijo que sólo tuvo contacto visual con ellos", declaró hoy el comisario Alex Perez, responsable de la investigación.

La policía del amazonense indagó al menos a otras cuatro personas en calidad de testigos.

Phillips reside desde hace 15 años en Brasil, donde realizó reportajes sobre la Amazonia y las comunidades originarias para el diario británico The Guardian, con el que colabora actualmente, y antes lo hizo para los estadounidenses The New York Times y The Washington Post.

El caso ganó repercusión internacional en vísperas del viaje que realiza esta semana a California el presidente, Jair Bolsonaro, quien debe tener una reunión bilateral con su colega estadounidense Joe Biden.

Bolsonaro admitió el martes que en la agenda bilateral con Biden puede ser incluida la situación en la Amazonia.

Paralelamente, la dirigente indígena Sonia Guajajara, que se encuentra en Estados Unidos, habló sobre la desaparición del periodista y el indigenista con John Kerry, el ex secretario de Estado y actual representante de Biden para el Clima.

Mientras Guajajara solicitó el respaldo de Estados Unidos en esta crisis que envuelve aspectos políticos, ambientales y diplomáticos, la ONG Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados criticó la falta de apoyo del gobierno del presidente Bolsonaro en las búsquedas.

El periodista y el indigenista desaparecieron en el Vale do Javarí, una zona selvática a la que sólo se puede acceder por vías fluvial o aérea, ubicada en el oeste amazónico cerca de las fronteras con Perú y Colombia.

Leonardo Lenin Santos, del Observatorio de los Derechos Humanos los Pueblos Indígenas, afirmó este miércoles que "el gobierno emitió notas sobre una gran operación en la región, pero eso es mentira, solo llegaron 11 personas del Ejército.

Dijeron que enviaron una aeronave, esa aeronave no llegó. La Marina envió 7 personas".

"Los que realmente están trabajando son los policías de Amazonas, pero no tienen embarcaciones ni combustible suficientes" para rastrillar un área extensa, señaló Santos.

"Los indígenas son quienes están realizando realmente las búsquedas", concluyó Santos.