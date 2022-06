AMPLIAR Boric habla en la Cumbre de las Americas en Los Angeles

08/06/2022 - Constituyente

Boric cierra puerta a "tercera vía" en Plebiscito

El presidente de Chile, Gabriel Boric, cerró la puerta a una 'tercera vía" alternativa al apruebo o rechazo que deberá votar la ciudadanía en el Plebiscito constitucional de salida, el próximo 4 de septiembre.

El mandatario, quien asiste en Estados Unidos a la Cumbre de las Américas, comentó la propuesta de la Democracia Cristiana, a la cual se sumó la oposición de derecha, de bajar el quorum de dos tercios a cuatro séptimos para hacer reformas en la actual Constitución.

"Quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones por tanto tiempo, es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios", partió señalando el mandatario.

El sábado, los cuatro partidos que conforman la alianza opositora de derecha -Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evopoli y Regional Independiente- acordaron institucionalmente votar rechazo en el Plebiscito constitucional, pero dejando entrever que era "un rechazo para reformar" luego.

Los partidos de Chile Vamos se sumarán además a la propuesta de un grupo de senadores demócratas cristianos que busca rebajar el quórum máximo para futuras modificaciones a la Constitución vigente de 1980 heredada de la dictadura militar.

"Se demoraron un poco", anotó el gobernante chileno, recordando con ironía que "la Constitución lleva más de 30 años".

Boric apuntó que "la derecha, en pleno, sus partidos decidieron jugarse institucionalmente por el Rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá, hay terceras vías porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones: Aprobar o Rechazar. No hay otra alternativa", recalcó en la previa al inicio de la Cumbre de las Américas.

"No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado, y no solamente los partidos, la sociedad civil, que ha impulsado este proceso de cambio, no va a estar en esa alternativa", propició.

El presidente, en su calidad de diputado de oposición, firmó el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 entre el Ejecutivo y el Parlamento que buscó una salida institucional a la crisis política y social derivada del estallido del 18 de octubre de ese año. En esa instancia, se acordó realizar una reforma constitucional que permitiera convocar a un Plebiscito de entrada para conocer si los chilenos querían cambiar la Constitución.

En octubre de 2020, un 79% respondió apruebo y que fuera una asamblea constituyente enteramente elegida por el pueblo, la que redactara el nuevo texto constitucional, el mismo que se someterá a referéndum el próximo 4 de septiembre.