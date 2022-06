07/06/2022 - Según Jaldo

"En Tucumán las actividades económicas están funcionando a pleno"

El Gobernador destacó la convocatoria a una mesa de diálogo con representantes de productores y empresarios del transporte para informar acerca de la provisión de combustible.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, brindó ayer una rueda de prensa en Casa de Gobierno para referirse a las gestiones para garantizar la llegada de gasoil a la provincia, en un contexto de faltantes en la provisión a nivel nacional.

Las actividades están funcionando a pleno hoy, porque en Tucumán existe el diálogo. Hay un Gobierno que convoca, que escucha y que llama a todos los sectores que tienen que ver con la producción”, aseguró Jaldo.

En esa línea, remarcó que “la demanda de combustible está por encima de la oferta, pero eso no paralizó la actividad. La escasez de gasoil todavía no ha ocasionado ningún perjuicio en nuestras economías regionales; no hubo pérdidas hasta el momento”.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; y los ministros Luis Medina Ruíz (Salud Pública), Miguel Acevedo (Interior), Lorena Málaga (Desarrollo Productivo), Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Alvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo); el fiscal de Estado Adjunto, Martín Alves; el secretario de MiPyME y Empleo, José Domínguez; el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez; el secretario de Transporte, Benjamín Nieva; el subinterventor de la Caja Popular de Estado, Hugo Ledesma.

Asimismo, el Primer Mandatario explicó que la situación de escasez “es general en el país (por no decir que es una problemática mundial), donde hay muchas provincias en las que la demanda está por encima de la oferta. Tucumán, la semana pasada, fue una de las primeras provincias que instaló oficialmente en la agenda del Gobierno nacional la escasez del combustible”.

Jaldo destacó las gestiones realizada en Buenos Aires, en el Poder Ejecutivo nacional, para plantear el problema y exigir medidas de rápida aplicación: “Primero, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ordenó que se incrementen las importaciones de barcos de combustibles; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, nos acompañó en todas las gestiones y nos abrió las puertas a nivel nacional; el secretario de Energía, Darío Martínez, se comprometió a hablar con las petroleras y los establecimientos que refinan el petróleo para abastecer al norte y a Tucumán; y llegamos hasta YPF. Su vicepresidente, Mauricio Martín, se comprometió a lo que hoy estamos viendo, que es la llegada de más combustible”.

Además de los pedidos a Nación, el Gobernador remarcó que "en Tucumán se convocó a una mesa de trabajo que nos permitió funcionar, sino quizá hoy hubiésemos tenido alguna actividad parada”. En ese encuentro estuvo ACNOA, la institución que representa al citrus; representantes de la actividad sucro-alcoholera; de las estaciones de servicio, de los transportistas y de los productores a través de la Sociedad Rural”.

Tucumán tuvo la virtud de hacer esta mesa de trabajo donde todos juntos hemos buscado la mejor solución. Se hablaba de paro del transporte de pasajeros y eso no ocurrió; esta semana también se planteó el paro del transporte de carga y tampoco ocurrió, porque tomamos la decisión de la mesa de diálogo en la que hubo muchos puntos de encuentro, que nos permitieron que nuestras economías regionales estén trabajando”, recalcó Jaldo.

La necesidad de contar con el combustible llevó a reflotar la refinería que se encuentra en Banda del Río Salí, de la empresa Refinor. “Este establecimiento venía produciendo el 20% de combustible. Tenía una capacidad ociosa de un 80%. Hicimos gestiones con YPF para que pueda abastecerla, porque YPF es socio mayoritario de Refinor. Entonces, proveerá de más gasoil a Refinor. También, se está buscando más petróleo en crudo para que la refinería pueda producir”.

Por último, el Gobernador aseguró que “hoy en Tucumán, todas las actividades están andando. La zafra azucarera lleva buen ritmo, dicho por la Estación Experimental y por la Unión Industrial”.