Justicia chilena aumentó los años de condena a policía que mató a periodista en la dictadura

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas de 5 a 10 años y un día de los policías condenados por la muerte en 1980, bajo dictadura, del estudiante de periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara.

Cecilia Alzamora, compañera de estudios secuestrada y torturada junto a él, dijo a ANSA sentirse "conforme" con el fallo que da respuesta a la pregunta que por años se hizo de por qué ella sobrevivió.

Jara murió el 2 de agosto de 1980, tras 11 días de haber sido secuestrado y brutalmente torturado por el denominado Comando de Vengadores de Mártires (Covema), organización que funcionó al interior de la Policía Civil de Investigaciones (PDI).

Los condenados son los funcionarios actualmente en retiro Eduardo Rodríguez Zamora y Nelson Byron Lillo Merodio.

En un fallo unánime, el tribunal de alzada sostuvo que los hechos acreditados en la causa -que Jara murió a consecuencia de los golpes y torturas que recibió de sus captores- configuran delito de homicidio calificado y no de homicidio simple, como consideró la sentencia de primera instancia.

"En este caso, la calificante aplicada es la alevosía; esto es, obrar a traición o sobre seguro", dijeron los jueces, recordando que "la víctima estaba detenida en un recinto clandestino, con claros signos de presentar problemas de salud graves producto de los interrogatorios a los que fue sometido.

De hecho, es reconocido por otras víctimas de secuestro por sus constantes quejidos de dolor".

La sentencia anotó que al joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) "no se le prestó auxilio en ningún momento, pese a su evidente y deteriorado estado de salud".

La Corte confirmó también 541 días de presidio para Rodríguez y Lillo como autores de aplicación de tormentos a Cecilia Alzamora Vejares, compañera de estudios de Jara.

En el aspecto civil, el tribunal elevó la indemnización que los condenados deberán pagar solidariamente a cada uno de los demandantes, del equivalente a 120.481 dólares para el hijo de Jara y la misma cifra para la víctima sobreviviente.

En su investigación, el juez Mario Carroza estableció que el 23 de julio de 1980, Cecilia Alzamora, 23 años, viajaba junto a Jara en un taxi, y una camioneta particular les obstruyó el camino, descendiendo de ella un grupo de hombres vestidos de civil fuertemente armados, quienes en forma rápida los sacaron, les vendaron la vista y los trasladaron hasta el entonces Cuartel Central de la Policía de Investigaciones.

Posteriormente fueron trasladados a una casa, que en ese entonces pertenecía a Investigaciones, y allí continuaron los interrogatorios con apremios físicos y psicológicos sobre sus actividades políticas.

Los dos jóvenes realizaban la práctica en la católica radio Chilena, cuyo director de Prensa, Guillermo Hormazábal, fue secuestrado el 30 de julio de ese año junto al colega Mario Romero, quien intentaba averiguar el paradero de su hermano, desaparecido desde hacía una semana. El plagio provocó la indignación del entonces arzobispo de Santiago, el cardenal Raúl Silva Henríquez, y toda la Iglesia pidió a liberación de los profesionales. Ese mismo día fueron liberados Hormazábal y los hermanos Romero, destapándose el secuestro de Jara y Alzamora.

El 2 de agosto de 1980, cerca de las 04:35 horas, los dos jóvenes con la vista vendada fueron abandonados en un sitio eriazo.

Alzamora logra pedir ayuda, bajo el pretexto de que habían sido asaltados y solicita les llamen una ambulancia. Trasladados a la Posta 4, el médico de turno constató la muerte de Jara, cuatro horas después de ese día. "La causa principal de su deceso fue un Síndrome Purpúrico, esto es, un shock con signos de la acción de corriente eléctrica en algunas zonas del cuerpo unido a una anemia intensa, resultado de una acción de terceros", indicó el escrito judicial.

En conversación con ANSA, Cecilia Alzamora se mostró "conforme con el fallo de la Corte porque cambió la tipificación y de cinco años y un día, pasó a 10 años y un día, como también la parte civil aumentó las indemnizaciones".

A casi 42 años de los hechos, Cecilia, que había tenido una relación amorosa con Jara pero que en ese momento sólo eran amigos, recordó que Eduardo la había llamado para que le ayudara a conseguir dinero para inscribirse en el último semestre para titularse de periodista.

"Con Eduardo seguíamos siendo amigos y cuando necesitaba alguna cosa me llamaba, ya sea para prestarle la cámara fotográfica, la máquina de escribir, y ese día me llamó 'porque no tengo un veinte y necesito terminar mi último semestre, pero si tú me ayudas y me acompañas me podría conseguir el dinero', me dijo, y pasó esto, el secuestro y las torturas", rememoró Cecilia.

Contó que siempre se preguntó "qué papel tenía reservada la vida para mí, porque nunca volvió a la normalidad. Todo lo que he hecho ha estado siempre en medio de comentarios, investigaciones, entrevistas, y un largo receso después que el año 85 un juez sobreseyó temporalmente la causa hasta 2010 cuando la retomó Carroza".

"Pero nuestra familia siguió siendo torturada porque en todos esos años nos siguieron llamando por teléfono, incluso a nuestros vecinos para decirles que vivían al lado de una terrorista", añadió. También llamaban a su hija, ya adolescente, para hablarle mal de su madre.

"Yo me dediqué a perseguir a estos tipos, llevo muchos años, cuando él juez retoma la causa, me dedico de lleno a ubicar a testigos, a las otras víctimas para convencerlas de que ratificaran las declaraciones iniciales, junté recortes de prensa y otras cosas que fui encontrando que son parte de los 10 tomos que acumula la investigación", prosiguió su relato.

"Yo creo que Eduardo lo necesitaba, porque él quedó en una especie de limbo y por muchos años fue olvidado, y yo me dije: no puede ser así, debe haber justica para Eduardo. De alguna manera, yo sobreviví para eso", completó.