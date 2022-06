AMPLIAR La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola (foto: ANSA)

05/06/2022 - Los Angeles

Chile pedirá diálogo sin exclusiones en la Cumbre de las Américas

La canciller Antonia Urrejola adelantó que en la novena Cumbre de las Américas, Chile pedirá "el diálogo con todos los Estados y todos los gobernantes, independientemente de las denuncias y de las condenas que podemos hacer a distintas situaciones de derechos humanos".

En declaraciones al diario El Mercurio online (EMOL), la ministra aclaró que "Chile nunca planteó como requisito que fueran todos los países invitados para ir a la cumbre, pero sí entendemos que era importante que esta fuera una cumbre sin exclusiones, más allá de las definiciones que Chile ha tenido en el Consejo de DDHH, donde hemos acompañado informes y resoluciones relativos a Nicaragua".

Relató que "es un tema que hemos conversado con distintos cancilleres" como también señaló han abordado un documento sobre la crisis migratoria "que todavía está en discusión".

Recordó que la migración se conversó de manera explícita con el el ex senador Chris Dodd, enviado especial del presidente Joe Biden, por lo que en el plenario de la Cumbre de Los Angeles Chile reafirmará que "creemos que la crisis migratoria venezolana requiere un diálogo con Venezuela. No podemos buscar una solución a eso sin Venezuela, por eso nos parecía importante que estuvieran en la cumbre, porque Chile recibe muchos migrantes venezolanos, pero no es el único".

Añadió que "era una oportunidad para poder conversar ese tema, además, el fenómeno migratorio no es exclusivo de Venezuela. Con Centroamérica, EEUU tiene un flujo muy fuerte del triángulo norte y la idea es poder conversar esos temas, pero respecto a Venezuela hemos sido muy claros sobre la necesidad de una solución".

En cuanto a Nicaragua, indicó que "tanto el Presidente como yo hemos sido muy claros sobre nuestra preocupación, sobre todo hoy tras la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil, como a la Academia de la Lengua, el Colegio de Odontólogos, es decir, a cualquier organización independiente. Es una situación que nos parece muy preocupante, y vamos a seguir siendo claros, sin perjuicio de lo cual nos parecía importante que estuviese Nicaragua también invitada".

Consultada si estas ausencias restará relevancia a la discusión, Urrejola respondió que "el Presidente en sus intervenciones igual va a poder plantear sus puntos de vista sobre la no exclusión como también su perspectiva en relación a los DDHH en la región".

"Hay un espacio para aquello y luego habrá otros foros multilaterales donde si están estos países. Tenemos a fin de año la cumbre Celac, en la que Argentina tiene actualmente la presidencia. Ahí todos estos países están invitados y por tanto van a haber otras oportunidades para estos diálogos", recalcó.

Asimismo, destacó la posibilidad de que el presidente Boric active conversaciones con sus pares para "plantear con más fuerza esta idea de que Latinoamérica tenga una sola voz".

Dicho objetivo, acotó, "es algo que hay que ir construyendo.

Por eso es importante la presencia del Presidente Boric en la cumbre" para construir "una hoja de ruta. Es un espacio para empezar a tener ese diálogo".

Mencionó que "el Presidente ha sido muy claro, en que precisamente la fragmentación de la región ha sido porque según los gobiernos de turno se van creando distintas coaliciones por así decirlo regionales o subregionales que atienden a la ideología de los gobiernos de turno". "Nosotros no estamos por la creación de nuevos organismos sin ocupar los distintos foros y cumbres multilaterales que ya existen. Es ahí donde nosotros queremos establecer un diálogo, no estamos creando nuevos organismos", postuló.

La jefa de la diplomacia chilena insistió en que "nosotros vamos a ocupar todos esos espacios" sin perjuicio de que puede haber otras iniciativas, como Mercosur, el Parlamento Andino.

En todo caso, advirtió, "eso no quiere decir que el día de mañana Chile puede tener la iniciativa de invitar a los presidentes de América Latina, por ejemplo, para conversar de determinados temas", como ha sido el anhelo del mandatario magallánico de convocar a una reunión de líderes latinoamericanos en el extremo sur del país.