AMPLIAR Bolsonaro con criticas a Boric y a Fernandez

03/06/2022 - Presidenciales

Bolsonaro en campaña y con terminología bélica

"Si es necesario iremos a la guerra", afirmó ayer el presidente brasileño Jair Bolsonaro, durante un discurso en el que apuntó a los comicios de octubre y manifestó el temor de que su país tenga en el futuro un gobierno similar a los progresistas de Argentina y Chile.

Sigue.

El mandatario y candidato a la reelección señaló que espera que su pueblo no se arrepienta en 2023 y que no vote de forma equivocada en las elecciones del 2 de octubre.

En esa misma línea de argumentación señaló: "no queremos a Brasil siguiendo el camino de Venezuela, de nuestra querida Argentina y de nuestro querido Chile".

De esa forma manifestó sus discrepancias con los gobiernos de los presidentes Nicolás Maduro, Alberto Fernández y Gabriel Boric.

Bolsonaro estuvo ausente de las ceremonias de toma de posesión de los mandatarios progresistas Fernández, en Argentina en diciembre de 2019 y Boric, en marzo pasado en Chile, a los que ha criticado con frecuencia.

Durante un discurso pronunciado este viernes en el estado de Paraná, Bolsonaro aseguró, ante sus seguidores, que "será difícil" que esos tres países "retornen" a la situación política existente antes de la llegada de sus actuales gobernantes.

Desde el auditorio reunido en Paraná, en el sur brasileño, Bolsonaro recibió vítores y gritos que lo aclamaron como "mito".

El excapitán del Ejército se presentará a las elecciones del 2 de octubre en busca de un segundo mandato encabezando una fórmula en la que su postulante a vice puede ser el general Walter Souza Braga Netto, quien se desempeñó como ministro de Defensa hasta marzo pasado.

Bolsonaro recordó hoy que los militares juran defender la patria hasta con la propia vida.

"Tenemos un compromiso con Brasil, todos tenemos que prepararnos porque no podemos dejar que Brasil siga el camino de algunos países de América del Sur, preciso de ustedes a mi lado", enfatizó.

"Nuestra libertad no tiene precio, la libertad es más importante que la propia vida, el pueblo cada vez más se viste de verde y amarillo (colores de la bandera, NDR)", añadió.

Bolsonaro, de ultraderecha, recordó hoy su victoria en 2018 cuando derrotó en un balotaje a Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

"Yo no tuve 58 millones de votos, si no 58 millones personas que creyeron en mí" para poder cumplir la "misión" que me fue encomendada por "Dios" para gobernar al "mejor país del mundo, todos nosotros tenemos un compromiso", subrayó.

"Si es necesario iremos a la guerra, pero yo quiero a mi lado un pueblo consciente de por qué está luchando", proclamó el gobernante y postulante a un nuevo mandato.

Es posible que en los comicios de este año Bolsonaro tenga como principal rival al expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del PT.

De acuerdo con la última encuesta de la agencia Datafolha, publicada la semana pasada, Lula tiene el 48% de las intenciones de voto contra el 27% de Bolsonaro.

El presidente afirmó esta semana que los número de Datafoolha no son fidedignos y retomó las críticas a las urnas electrónicas alegando que éstas se pueden prestar a un fraude en los comicios que se realizarán dentro de cuatro meses.