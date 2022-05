AMPLIAR Bolsonaro sobrevuela la zona del desastre

30/05/2022 - Desastre ecológico

Bolsonaro visita área afectada por lluvias, que ya dejan 91 muertos en Brasil

La Secretaría de Defensa Social del estado brasileño de Pernambuco confirmó ayer lunes la muerte de 91 personas a causa de las lluvias torrenciales que han afectado a la región desde el pasado miércoles. Además, hay 26 personas desaparecidas y ya son 5.000 las que han tenido que abandonar sus hogares debido a las inundaciones y corrimientos de tierra.

Sigue.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó este lunes las áreas afectadas por lluvias torrenciales en el noreste del país, donde fallecieron al menos 91 personas y continúa la búsqueda de 26 desaparecidos.

Las tareas de búsqueda en Recife, la capital estatal, se han reanudado en la mañana del lunes con la participación de casi 300 efectivos del Defensa Civil, Ejército y funcionarios municipales en siete lugares en los que se han detectado deslizamientos de tierra. El gobernador de Pernambuco, Paulo Camara, explicó que son ya catorce los municipios que han decretado el estado de emergencia.

Con esta medida, el gobernador puede disponer con mayor facilidad de recursos, y por ello Camara anunció que esta misma semana se destinarán 19,6 millones de euros para solventar las labores de rescate y recuperación, así como para la construcción de las infraestructuras dañadas por las lluvias. "Sabemos que las primeras horas son muy difíciles. He hablado con todos los alcaldes para que elaboren un plan de trabajo con que saber cuáles son las acciones de apoyo del estado que van a necesitar", señaló.

Sobrevuelo de Bolsonaro

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobrevoló la zona afectada y criticó al gobernador Camara por no haberle consultado la respuesta a estas fuertes lluvias. "En cualquier momento que los gobernadores y prefectos nos busquen, respondemos. Ha faltado iniciativa por su parte. Si el gobernador estaba haciendo otra cosa, yo no lo sé. No vamos a politizar esta cuestión", dijo.

El mandatario anunció una línea de crédito sin intereses para los microempresarios damnificados y la liberación inmediata de recursos federales (unos 200 millones de euros) destinados a municipios que pasan por este tipo de catástrofes. "Estamos obviamente tristes y manifestamos nuestro pesar a los familiares. Nuestro objetivo mayor es confortar y suministrar los bienes materiales para atender a la población", declaró Bolsonaro, junto a varios de sus ministros.

La tragedia de Pernambuco se produce dos meses y medio después de que las fuertes precipitaciones acabaran con la vida de más de 230 personas en Petrópolis, en la región serrana del estado de Río de Janeiro (noreste).

DZC (EFE, AFP, Europa Press)