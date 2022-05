AMPLIAR Alicia Kirchner, Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Raúl Jalil apuntaron contra Rodríguez Larreta.

25/05/2022 - Cuestionamiento

Cuatro gobernadores rechazan la visión "centralista" de Rodríguez Larreta

Los mandatarios de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Santa Cruz acusaron al jefe de Gobierno de CABA de "centralismo porteño" en perjuicio de las provincias.

Gobernadores de cuatro provincias coincidieron este miércoles en calificar de "centralista" al anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de bajar los impuestos si la Corte Suprema de Justicia le devuelve a su distrito los recursos que el gobierno de Mauricio Macri le otorgó para financiar el traspaso de la Policía Federal.

Santiago del Estero

El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, acusó a Rodríguez Larreta, de haber enviado un mensaje en "porteño unitario básico" a la Corte Suprema, al prometer que "bajará los impuestos" si el máximo tribunal le devuelve los recursos que recibió por parte de Macri y que en 2020 la administración de Alberto Fernández redireccionó.

"Ah muy bien!! ...Un hermoso y contundente mensaje a la CSJN y al resto del país, por parte del centralismo porteño", escribió Zamora en las redes sociales, al referirse a las declaraciones formuladas por Rodríguez Larreta, quien anticipó que "si la Corte nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos".

"Querida Justicia, aunque esto implique un reconocimiento de que los recursos que estoy reclamando judicialmente no son para pagar la Policía (porque ya los estoy recibiendo por la ley que sancionó oportunamente el Congreso de la Nación) permítanme expresarles, en nombre de la ciudad más rica del país que esas macanas que vota el Congreso no tienen tanto valor como un decreto firmado por el ex presidente (Mauricio) Macri", señaló Zamora.

El mandatario afirmó que con esa decisión de Macri, la ciudad de Buenos Aires "saquea en perjuicio del resto unos 500.000 millones de pesos en moneda constante, por encima del costo que significó el traspaso de la policía".

En la misma tónica, el gobernador agregó: "Y cómo nosotros los porteños somos repiolas, si ustedes me dan esa manito y me dictan la medida cautelar que les pedí, les prometo que esa guita que seguiremos manoteando, la voy a usar para bajar los impuestos a todos nuestros votantes de Barrio Norte y zonas aledañas".

"Total, si se quejan las provincias, porque tienen que subir ellos impuestos, no pasa nada. Ellos representan al resto de los habitantes, son solo 44 o 45 millones que merecen vivir en el interior como habitantes de segunda, pobres giles que desde hace 200 años se creyeron el verso del federalismo, cuando dieron nacimiento al país", fustigó.

La Rioja, Catamarca y Santa Cruz

Al respeto, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, adhirió en su cuenta de Twitter a las palabras de Zamora y se sumó a "las razones" del pedido que formulan los mandatarios de "acabar 200 años de historia centralista en el país".

"Argentina somos todos y todas", afirmó por su parte en las redes sociales el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien se manifestó "apenado por la actitud centralista" del mandatario porteño.

"El desarrollo nacional solo se logrará a partir del crecimiento económico y humano de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires", apuntó Jalil.

En tanto, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia KIrchner consideró en las redes sociales y en el contexto de la conmemoración del 25 de Mayo que los argentinos "tendrían que hacer otro cabildo abierto para que los recursos se coparticipen equitativamente y con criterio federal en nuestras provincias".

Estas expresiones se dan en un contexto en el que se aguarda una definición de la Corte Suprema sobre el tema, luego de que el pasado 11 de mayo fracasara una instancia de negociación entre la Nación y la Ciudad fijada por el máximo tribunal.

Antecedentes

El diferendo entre ambos distritos radica en el porcentaje de fondos transferidos a la Ciudad, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

Luego, el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, luego extendido, hasta el 11 de mayo.

El lunes, gobernadores de 16 provincias anunciaron que trabajarán para conformar un proyecto de ley tendiente a que la conformación de una Corte Suprema de Justicia "más moderna y eficaz" y "que tenga un verdadero carácter federal", al tiempo que reclamaron que el Congreso debata "un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias" en materia de transporte público de pasajeros.

Los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento elaborado ayer en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal, en momentos en que ese organismo debe fallar en el caso que enfrenta al Gobierno nacional con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el reparto de fondos de coparticipación federal.

Además de Zamora, Quintela, Jalil y Alicia Kirchner, ese documento fue firmado por Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

No formó parte del pronunciamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por encontrarse en Kuwait como parte de una misión comercial para la financiación de obras.

No obstante, el gobernador santafesino suscribió otras declaraciones conjuntas formuladas por mandatarios provinciales referidos a este diferendo planteado entre Nación y CABA y que debe ser resuelto por la Corte.