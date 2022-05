AMPLIAR Patricia Garcia Blanco, secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

24/05/2022 - Sin consenso

Debate sobre la boleta única: "Es imprudente dar una reforma política a las apuradas"

La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior consideró que un cambio del sistema electoral actual exige "un debate profundo, pleno e integral" y señaló que en este momento "sería imprudente", al exponer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate los proyectos. Voces a favor y en contra.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados continuó este marrtes con el debate del proyecto sobre la implementación de la Boleta Única de Papel con la exposición de especialistas, mientras que la semana próxima los legisladores se abocarán a avanzar en un dictamen para cumplir con el emplazamiento realizado por la cámara baja el pasado 5 de mayo, a instancias de la oposición.

Luego de escuchar a una veintena de expositores, el plenario se retomará la semana próxima con la discusión entre los legisladores para buscar avanzar en un dictamen aunque el oficialismo anticipó que rechazará el despacho, al considerar que se trata de un tema que "no esta en la agenda de la gente".

La reunión fue encabezada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos); Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos).

Al abrir la lista de oradores, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, aseguró que "desde el '83 a la fecha las elecciones se desarrollan con total normalidad y no ha habido denuncias", dijo que el sistema "ha dado pacífica alternancia a las distintas fuerzas" y consideró que con los planteos para cambiar el sistema "se pone en cuestión la legitimidad de todos los cargos electos".

Si bien se trataba de una reunión informativa, varios legisladores refutaron a la funcionaria, entre ellos la diputada del PRO, Silvia Lospennato, que cuestionó la afirmación de García Blanco, al sostener que "hay muchas denuncias en todas las elecciones en relación a distintas instancias del proceso electoral", a lo que García Blanco reiteró que "ninguna de las judicializaciones que se llevaron adelante han modificado el resultado electoral".

También, el jefe de la UCR, Mario Negri, salió al cruce y afirmó que "al debate hay que bajarle la temperatura y razonar, a ver si estamos nosotros inventando una locura o no. La boleta única existe desde el año '58 en Australia y solo 16 países en el mundo no la tienen".

En contra de la modificación del actual sistema se manifestó además el apoderado de PJ de la provincia de Buenos Aires, Eduardo López, quien sostuvo: "No he presenciado nunca robo de boletas, en todo caso han sido esporádicas y no incidieron en el resultado" y consideró que "con la boleta única no se logra mayor transparencia", aunque se manifestó a favor de modificar la ley de las PASO "para hacer las elecciones más económicas".

A su turno, Diana Quiodo, exdirectora nacional electoral, sostuvo que "ante un cambio de sistema no podemos garantizar que vaya a repercutir el año que viene" y precisó que de implementarse, "habría que realizar capacitaciones y podrían requerirse un aumento de cifras por mesas de votación".

También, el Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, dijo que "estamos en una discusión apresurada me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar y diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral".

"Me preocupa que sea una discusión exprés" afirmó Schiavi, quien propuso que los que defienden esta reforma "construyan una evidencia" y dijo que "tenemos elecciones libres, limpias y transparentes. Modificar el sistema trae más riesgos que soluciones".

Por su parte, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés, Marcelo Leiras, dijo que "si bien es razonable que exista inquietud respecto a este sistema, anduvo muy bien y no ha habido conflictos serios, aún en elecciones muy reñidas", al sostener que "las oportunidades no son más parejas, en boleta única".

El dirigente del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, por su parte, consideró que con la boleta única es posible falsear la fiscalización ya que en gran medida depende de un fiscal que relata donde esta ubicada la cruz" y dijo que "ha habido escándalo de todo tipo con boleta única papel".

A favor de la Boleta Única, se mostró el exdirector nacional Electoral, Alejandro Tulio, quien respaldó la implementación de la boleta única y sostuvo que "este es el momento de hacer una reforma", al considerar que "esta reforma es oportuna. Estamos en un año electoral, en la primera mitad del año electoral, hay tiempo para las adaptaciones, para darle espacio a los operadores del sistema".

En ese sentido, el exdiputado nacional del radicalismo, Gustavo Menna, dijo que "lo que está en juego es el derecho humano central a elegir y ser elegido" y consideró que "si hay una sola persona que ve frustrado este derecho, el sistema no sirve y vale la pena encarar esta reforma".

La semana pasada expusieron 20 invitados, de los cuáles 12 se mostraron a favor, mientras que 8 manifestaron sus reparos a la modificación del sistema electoral que se utiliza en el país.

En el debate están sobre la mesa proyectos elaborados por Silvia Lospennato, Pablo Tonelli (PRO-CABA), Emilio Monzó (Encuentro Federal-Buenos Aires), Enrique Estévez (Partido Socialista-Santa Fe) y Alejandro 'Topo' Rodríguez (Identidad Bonaerense), así como también otros de los exlegisladores Gustavo Menna (UCR) y Jorge Enríquez (PRO), entre otros.

El oficialismo, en tanto, ya anticipó que está en contra del tratamiento del proyecto por tratarse de "un tema que no está en la agenda de la gente".

De acuerdo al cronograma trazado en el marco del emplazamiento realizado oportunamente en la voz de Silvia Lospennato (PRO), el arco opositor debería conseguir el dictamen en un plenario a realizarse el martes de la semana próxima.

Entre las críticas que recibió la propuesta por parte de especialistas, se destacaron que la boleta única demandará mayor gasto y cuestionaron el diseño, el tamaño y la poca practicidad del formato de la papeleta, entre otros puntos.

Según advierten algunos especialistas, al concentrarse la totalidad de candidatos en una sola boleta, el tamaño de la misma sería enorme y, en el caso que haya muchos candidatos, la "papeleta" electoral podría no entrar en el sobre, lo cual haría algo poco práctico e incómodo su aplicación desde lo operativo.



Esta situación sería un problema en aquellas provincias con mayor cantidad de candidatos por ser distritos de mayor densidad de población como las listas de diputados nacionales en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

García Blanco puso de relieve que con el actual sistema de boleta partidaria "las fuerzas políticas han ganado siendo oposición y perdieron siendo gobierno", al advertir que la implementación de la boleta única "no garantiza reducción de costos y no termina con las listas sábanas".

Además, consideró "imprudente" avanzar con la implementación de la boleta única y consideró que un cambio del sistema electoral actual exige "un debate profundo, pleno e integral" y "no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda".