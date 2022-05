20/05/2022 - En General

Turismo sale a la búsqueda de potenciales inversores para Tucumán

El Ente conducido por Sebastián Giobellina presentó un Mapa de Oportunidades de Inversión ante 50 empresarios locales. Robustecer la oferta y generar empleo son los objetivos fijados en un clima favorable para el sector.

Este viernes el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Giobellina, encabezó la presentación del mapa de inversiones turísticas de la provincia, un exhaustivo estudio que tiene por objetivo detectar oportunidades de negocios en los destinos tucumanos y contribuir a la expansión de la oferta provincial. El trabajo fue desarrollado por la consultora InverTur, dedicada a conectar a empresarios con oportunidades de inversión turística en Latinoamérica, y se concretó gracias a la financiación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a cargo de Ignacio Lamothe.

Durante los últimos meses, InverTur junto a un equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Turístico del organismo realizaron un intenso relevamiento de los atractivos y productos en cada uno de los circuitos turísticos, esto sumado a un extenso cronograma de reuniones y talleres de trabajo con emprendedores en los diferentes destinos. Como resultado de ello se presentaron 26 proyectos que buscan potenciales inversores para concretarse.

“Esta es la materialización de una fuerte apuesta del Gobierno de la Provincia que encontró financiación a través del Consejo Federal de Inversiones; así se concretó este mapa de oportunidades de inversión que existen para el sector privado”, manifestó Giobellina tras la presentación a la que asistieron alrededor de 50 empresarios y que contó con la participación del CEO de Invertur, Ramiro Alem. “Las oportunidades de negocios son variadas en hotelería, gastronomía, servicios, y abarcan prácticamente a toda la provincia”, agregó el funcionario, quien adelantó que luego de un primer acercamiento a nivel local, se llevará la presentación ante inversores regionales y nacionales.

Sobre los empresarios que participaron, Giobellina señaló que “invierten todo el tiempo en Tucumán, en otros rubros, y el objetivo es que puedan diversificar su catálogo de inversiones hacia la industria del turismo, que en los próximos años dará un salto exponencial”, aseguró el presidente del ETT. En este sentido, sostuvo que esto “redundará en mucha más mano de obra y recurso humano calificado trabajando en Tucumán”.

El director ejecutivo de InverTur, que presentó de manera detallada cada una de las ventanas de negocio, subrayó el liderazgo y la vocación de desarrollo del Estado Provincial que, a través del ETT, “impulsó este mapa que visibiliza oportunidades a la comunidad empresaria”. Alem, quien dirige la firma junto a Damián Habib, señaló que “la idea es que se generen conversaciones sobre lo que ya fue relevado y validado con el objetivo de encauzar y trabajar sobre estas propuestas concretas”.

Sobre las conclusiones del estudio, el CEO de la consultora ponderó que 14 de las 26 fichas ofrecidas están vinculadas al turismo de naturaleza, que según su perspectiva es el futuro del turismo en la pospandemia: “el nuevo turista está conectado con la tecnología y busca sentirse cercano a los entornos naturales y vivir experiencias genuinas. Las economías regionales y los destinos locales ganarán mucho con esa transformación en la forma de viajar y conocer”, precisó.

La visión del empresariado local

Entre los empresarios que asistieron a la exposición organizada por el Ente estuvo Jorge Posse, propietario del hotel “Castillo de Piedra” y “Bodega Posse”, quien manifestó que observó “un trabajo muy profesional y con muchas oportunidades para invertir”. Entre los proyectos que captaron su atención se encuentran los relativos a alojamientos turísticos, sumado a lo que hace a la vida cultural y a la naturaleza, “cuya riqueza debe ser más explotada en Tucumán”, indicó. Sobre el trabajo del organismo provincial, señaló que “todo lo que se proponen tiene continuidad en el tiempo, siempre desarrollado con un equipo idóneo y muy capacitado”.

Por su parte, José Manuel Paz, dueño de la empresa “Papas Tafí”, manifestó que tener un catálogo tan amplio y detallado de ofertas “nos motiva no solo a emprender, sino también a buscar potenciales actores para tomar a cargo ese proyecto”. En su caso particular, el empresario explicó que tiene inversiones en Tafí del Valle “y estamos incursionando en el desarrollo para la localidad. La posibilidad de saltar la estacionalidad con un centro de convenciones en Tafí me motiva mucho”, indicó. “El potencial de la provincia es tremendo y hay un gran camino por delante. En esa línea, que el Estado y el privado trabajen a la par es muy positivo”, enfatizó el empresario.

“Todo lo planteado por la consultora está perfectamente identificado”, sentenció Silvana Médici, del emprendimiento de dulces regionales “Albaclara”, quien puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “El catálogo es tan amplio y está presentado de forma tan práctica que cada asistente se fue con algo que potencialmente le atrae”, expresó. “A mí me atrajo todo lo relativo a resorts, ecoturismo y deporte. Hay mucho por hacer y pienso que aquí se generó un grupo de trabajo interesante de cara al futuro”, concluyó.