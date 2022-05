AMPLIAR Sin omnibus durante 3 días

16/05/2022 - Censo garantizado

UTA anunció un paro para hoy, el jueves y el viernes

La directiva del gremio de los choferes no arribaron a ningún acuerdo con los empresarios del autotransporte por lo que se paralizará el servicio desde hoy martes, por el censo será suspendido pero continúa la medida de fuerza el jueves y finaliza el viernes.

Sigue.

Vanos fueron los esfuerzos del gobernador Osvaldo Jaldo quien convocó a trabajadores y emprearios con el objeto de alcanzar algún acuerdo entre las partes para que se garantice el servicio del transporte público de pasajeros.

Tras el encuentro, el representante de los empresarios Jorge Berreta aseguró que se trabaja con los representantes de UTA a los efectos que no se realizara el paro y responsabilizó de un posible paro al Estado Nacional y a la dirigencia nacional del gremio encabezado por Roberto Fernandez.

El empresario dijo: “Gracias a Dios tenemos el acompañamiento de la Provincia. No tenemos soluciones integrales pero estamos intentando cerrar un acuerdo con UTA. Pero que ellos (UTA) también tengan la predisposición, el respeto por los usuarios, por las empresas que hacemos los usuarios y la provincia, que está acompañando para levantar la medida de fuerza”.

Por su parte el secretario general de UTA, César González, aseguró el gremio no estaba en condiciones de aceptar un acuerdo a nivel provincial. "Yo no puedo arreglar nada porque no discuto paritarias en la provincia, esto es a nivel nacional y para que se solucione tiene que firmar la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)".

El dirigente también remarcó que la oferta de Aetat era insuficiente: "lo que ofrecieron es una reliquidación de abril, pero quedan pendientes para atrás otras sumas no remunerativas".

"Los empresarios piden que la Nación les reconozca el aumento de paritarias y la Nación dice que no hay más plata. Yo no puedo acordar nada acá porque no tengo facultades", afirmó González.

Además, desde UTA se anunció que el paro tendrá vigencia este martes, será interrumpido el miércoles por el censo y retornará la medida de fuerza a ser efectiva el jueves y el viernes, salvo que desde UTA Central se anuncie un nuevo acuerdo salarial con la cámara Nacional.