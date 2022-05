11/05/2022 - En General

Tucumán es cabecera del NOA donde se debate la nueva ley de Discapacidad

Por iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), comenzó ayer en Tucumán la primera jornada regional del NOA para definir las bases la Nueva Ley de Discapacidad. La convocatoria fue abierta para todo público y participaron referentes nacionales, de Tucumán y de provincias vecinas.

Con fuerte presencia de la sociedad civil, de acuerdo a lo dicho por los exponentes en la materia, el objetivo es modificar una ley que fue sancionada hace 40 años y adaptarla a los tiempos y necesidades actuales de cada región. En ese sentido, se pretende reconocer a las personas con discapacidad como los sujetos de derecho que son y darle a la normativa características más sociales y humanas.

La mesa de presentación estuvo conformada por la ministra de Desarrollo Social de Tucumán, Lorena Málaga; el director nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Juan Pablo Ordóñez; la responsable de Inclusión Laboral de ANDIS, Lucía Pestana; la directora nacional de Políticas y Regulación de Servicios, Mariel Levato; el ministro Pupilar y de la Defensa del Poder Judicial provincial, Washington Navarro Dávila; el secretario de la Unidad Ejecutora Norte Grande, Gabriel Yedlin; y la directora de Discapacidad, María Valle Tolra.

Trabajando articuladamente con las direcciones de Discapacidad y ministerios de Desarrollo Social de las diferentes jurisdicciones, desde la ANDIS quieren que la nueva ley sea de Derechos Humanos, que tenga perspectiva de género, que sea interseccional e intercultural, como también que se ampare en los lineamientos del modelo social que entienda a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales.

Al respecto, Málaga consideró que “Es necesario cambiar la ley actual porque está basada en un modelo proteccionista, médico, asistencial, en donde las personas con discapacidad son consideradas como sujetos de cuidado y no como sujetos de derecho”.

Además, dijo que “la verdadera importancia de estas audiencias es que van a dar la palabra a quienes más saben de discapacidad, que son las personas con discapacidad, sus familiares y todas las que trabajan en sectores que se ocupan de este tema”. “también se va a dar algo histórico, que a la par de dar la palabra se va a dar una escucha que tiene una característica de ser federal”, remarcó.

Luego, Ordoñez explicó que “el proyecto de la nueva Ley de Discapacidad surge de los aportes que estamos recibiendo tanto por escrito, a través de una plataforma web que se encuentra en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, y mediante los aportes que se realizan en estas audiencias federales”.

“Esto es fundamental para que se mejoren los derechos que ya existen y se amplíen otros”, opinó, al tiempo que afirmó que “esta ley necesita adecuarse a los preceptos que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

A su turno, Yedlin destacó la mirada federal del presidente, Alberto Fernández, recordando que “cuando abrió las sesiones en el Congreso de la Nación este año, en su discurso de apertura dijo que iba a trabajar sobre una nueva Ley de Discapacidad, en una ley de Cuidado para un Sistema Nacional de Cuidado”.

Posteriormente, señaló “lo que la ley busca es que la gente tenga acceso al ejercicio de sus derechos. La ley sola, si la gente no puede acceder a esos derechos, no tiene sentido. Para que eso pase, claramente hace falta una mirada federal porque no son las mimas realidades en la Ciudad de Buenos Aires que en el Norte de la Argentina”.

Para terminar, la subdirectora de Discapacidad, Emilia Aranda, afirmó que “es una temática que impacta sobre los derechos de muchas personas y es una oportunidad histórica”. Al respecto, añadió que “con el cambio de paradigma y estas nuevas perspectivas de derecho, está bueno empezar a enfocar las leyes con esa mirada y este es el camino, mediante instancias democráticas como son las audiencias públicas, donde se escucha a la gente y a la gente a la que está destinada la nueva ley”.