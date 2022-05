AMPLIAR Bolsonaro y Lopez Obrador con poco interés de concurrir a Los Angeles

10/05/2022 - Excluídos

Bolsonaro y Lopez Obrador dudan de participar en Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer martes que no asistiría a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el próximo mes si no se invita a todos los países de la región, mientras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está También es probable que se salte la reunión, dijeron fuentes a Reuters.

Sigue.

La ausencia de los líderes de las dos economías más grandes de América Latina sería un duro golpe para la reunión de jefes de estado regionales, que se espera aborde temas que van desde la migración hasta el medio ambiente, pero que también muestre la democracia en el hemisferio.

El líder de México, de izquierda, ha dicho que quiere que todos los países de la región sean invitados. No está claro si Estados Unidos invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que están gobernados por administraciones socialistas autoritarias que han estado en desacuerdo con Washington.

“Si están excluidos, si no están todos invitados, iría un representante del gobierno mexicano, pero yo no”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa habitual el martes.

Mientras tanto, Bolsonaro, un líder de extrema derecha que admira al predecesor del presidente estadounidense Joe Biden, Donald Trump, y que aún no ha hablado con Biden, les dijo a sus asistentes que no irá, pero no dio ninguna razón, dos personas familiarizadas con el asunto dicho.

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, dijo a los periodistas que la Casa Blanca, como anfitrión de la cumbre, determinaría quién sería invitado y que las invitaciones oficiales aún no se han emitido.

"Espero que esos salgan pronto", dijo. Price describió la cumbre como "una oportunidad para que los países de todo el hemisferio se reúnan para hablar de nuestros valores compartidos".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas el martes que aún no se había tomado una decisión final sobre quién sería invitado.

Una persona en Washington familiarizada con el asunto dijo a Reuters la semana pasada que Nicaragua había sido informada de que no sería invitada.

López Obrador enfatizó su deseo de que Cuba fuera invitada durante su visita al país el domingo, y dijo que continuaría presionando para que Estados Unidos levante su embargo contra la isla gobernada por comunistas.

El presidente mexicano ha criticado a Estados Unidos por no invertir lo suficiente en Centroamérica, lo que, según él, es fundamental para abordar el problema de la migración masiva desde la región.

Estados Unidos será el anfitrión de la Novena Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio por primera vez desde la cumbre inaugural en Miami en 1994. Se lleva a cabo cada tres años.