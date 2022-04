29/04/2022 - Interna JxC

"No creo que el radicalismo esté en condiciones de abrazar un plan neoliberal"

El presidente del radicalismo se refirió a la interna dentro de JxC y aseguró: “Tenemos que terminar este año con un plan de gobierno que tenga un proyecto económico que sea desarrollista, productivista, federal y no ortodoxo”. ¿Qué dijo de Milei?

En medio de un conflicto interno en Juntos por el Cambio de sumar o no al liberal Javier Milei al interbloque, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, aseguró: “Tenemos visiones diferentes por eso también es importante ver quién lidera JxC, quién gana las PASO, y quién el que le da la impronta”. En tanto, se refirió a la figura del economista: “Hay un sector de la sociedad que tiene un descontento importante con la política, no solo con el FdT, sino también con JxC, y entonces es lógico que cualquier irresponsable que se pare diciendo cosas que son hasta insensatas, crezca”.

El gobernador de Jujuy mantuvo una charla con Ernesto Tenembaum en “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” en la que se refirió a la interna dentro el interbloque: “Hay un debate central que esperamos resolver con el programa de gobierno, por eso siempre digo que el esfuerzo más importante que tenemos que hacer este año es terminar con un plan de gobierno que tenga un proyecto económico que sea desarrollista, productivista, federal y no ortodoxo”.

“Tenemos visiones diferentes por eso también es importante ver quién lidera JXC, quién gana las PASO, y quién el que le da la impronta, siempre en el marco de un acuerdo mínimo”, expresó Morales y opinó: “Los ortodoxos fracasaron, los nuestros y los ajenos, fracasó esa mirada solo circunscrita a resolver la macro, que hay que resolverla, pero también hay que mirar la micro, y en todo el país y no solo en el puerto, y no solo en la City, sino en toda la República Argentina, mirar las economías regionales, la productividad de cada pyme, de cada emprendedor en cada rincón del país”.

En ese marco y de cara a las elecciones 2023, el radical sostuvo: “Hay que discutir primero el programa, porque no creo que el radicalismo esté en condiciones de abrazar un plan neoliberal”, y contó que están trabajando junto a varios economistas tales como Eduardo Levy Yeyati, Alfonso Prat Gay, Javier González Fraga. Aunque, acaró que “tienen una visión diferente”, pero “estamos nosotros más convencidos de esta línea conceptual: generar un proyecto productivista y federal”.

En otro tramo de la entrevista, fue consultado por los dichos del expresidente Mauricio Macri que se filtraron de una reunión privada en la que supuestamente le dijo: “Eso te pasa por estar al lado de Massa” en referencia a las versiones que los vinculaban por un acuerdo para repartirse los cargos en el Consejo de la Magistratura: “Nadie me va a decir a mí de quien tengo que ser amigo y de quien no, y con quien hablo y con quien no. Yo creo que a la política le está faltando diálogo y romper la grieta, terminar con la grieta”.

Respecto del crecimiento de la figura de Milei, el gobernador jujeño consideró que se debe porque “hay un sector de la sociedad que tiene un descontento importante con la política, no solo con el FdT, sino también con JxC, y entonces es lógico que cualquier irresponsable que se pare diciendo cosas que son hasta insensatas, crezca”.

“La gente busca un canal de expresión, pero no hay que preocuparse, porque además JxC no puede saltar al vacío, por eso me parece muy bien que hayamos incorporado el tema de Milei en el documento”, resaltó Morales y le sugirió al liberal: “Sería bueno que camine el país un poco, que vaya a los barrios pobres, que mire a la gente a la cara, ahí se va a dar cuenta que necesitamos salud pública, escuelas públicas y Estado presente”.