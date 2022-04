AMPLIAR Borrell, ofrece una conferencia conjunta con el presidente chileno Gabriel Boric, ayer

28/04/2022 - En Chile

Borrel asegura que la UE enfrentará unida a Rusia

El Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que el conglomerado responderá "conjunta, solidaria y unida" la agresión rusa a Ucrania y desechó que cualquier país miembro pueda "circunvalar sanciones" de manera aislada.

En rueda de prensa en Chile, donde realiza desde el miércoles una visita oficial, el alto funcionario abordó las últimas contingencias de la guerra en Europa.

Ratificó que "todos los Estados miembros están unidos en torno a una respuesta solidaria, que lo que le pase a Polonia, Bulgaria, le pasa a la unión en su conjunto".

Dejó en claro que "hay capacidades para sustituir el suministro de gas en estos países -luego del corte que anunciara Rusia para estos dos países-, que hay suministradores, que hay capacidad para rebombear los suministro de gas y distribuirlo entre nosotros porque no solamente hay un tránsito unidireccional".

Por lo tanto, resumió, "nuestra respuesta será conjunta, solidaria, unida, porque lo que le pase a un estado miembro, consideramos que les pasa a todos a la vez".

Asimismo, explicitó, "siguiendo las directrices de la Comisión Europea, ningún estado miembro hará nada que implique circunvalar las sanciones" como surgió en un momento sobre la posición de algunos de los 27 países de la comunidad.

Borrel enfatizó que "los contratos se cumplirán estrictamente en los términos que están previstos, si dice que hay que pagar en euros o en dólares".

"Naturalmente, advirtió, Rusia hará lo posible para intentar que los pagos se hagan de una manera que signifiquen ponernos en dificultad, eso forma parte de las reglas del juego".

Consultado si habrá sanciones más agresivas como un embargo irán-ruso o si se agotó la vía diplomática, Borrell reconoció que las amenazas económicas no fueron suficientes para que Moscú desistiera del ataque a Kiev.

"Como todos sabemos, las sanciones tienen efecto en el medio plazo; debilitan y mucho a la economía rusa, pero de manera inmediata no tienen la capacidad milagrosa de detener el ataque ruso que, al contrario, se ha intensificado", añadió, porque "Putin insiste una y otra vez en que quiere continuar esta guerra".

Frente a las críticas por el suministro de armas, el alto representante sostuvo que lo que hacen es "ayudar a defenderse a un país atacado sin justificación alguna frente a un agresor que aprovecha todas las ocasiones para decir que quiere continuar la guerra".

"En esas circunstancias -aseveró- la Unión Europea va a continuar ayudando militarmente a Ucrania y al mismo tiempo está dispuesta a fomentar negociaciones y los cauces informativos".

En cuanto a la determinación de interrumpir drásticamente las compras del petróleo irán-ruso, detalló que "esa decisión no ha sido tomada todavía por los estados miembros porque no ha reunido hasta ahora la necesaria unanimidad de los estados miembros, lo cual no quiere decir que no se vuelva a considerar a la vista de los acontecimientos y cómo se están desarrollando".