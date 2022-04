26/04/2022 - Salud

Expertos dudan de la eficacia de las aspirinas para prevenir ataques cardíacos

Un panel asesor de médicos destacados ya no recomienda la aspirina diaria en dosis bajas para la prevención de ataques cardíacos en adultos de 60 años o más, anunció el grupo ayer martes.

La decisión se basa en una nueva investigación que sugiere que los beneficios netos del uso diario de aspirina en este grupo de edad son pequeños, dijo el panel, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU., en un artículo publicado el martes por Jama.

Sin embargo, para los adultos más jóvenes de 40 a 59 años que tienen un riesgo superior al 10 % de desarrollar una enfermedad cardíaca durante la próxima década de sus vidas, y tienen un riesgo bajo de efectos secundarios relacionados con el sangrado asociados con el uso de aspirina, la decisión debe hacerse sobre bases individuales, dijo el grupo.

Además, el grupo de trabajo concluyó que la evidencia existente no está clara sobre si el uso de aspirina reduce el riesgo de una persona de padecer cáncer de colon y recto, o de morir por tumores en estos órganos, dijo.

"Según la evidencia actual, el grupo de trabajo recomienda que las personas mayores de 60 años no comiencen a tomar aspirina para prevenir un primer ataque cardiaco o accidente cerebrovascular", dijo en un comunicado de prensa el Dr. Michael Barry, vicepresidente del grupo de trabajo.

"Debido a que la probabilidad de hemorragia interna aumenta con la edad, los daños potenciales del uso de la aspirina anulan los beneficios en este grupo de edad", dijo Barry, director del Programa de Decisiones Médicas Informadas del Centro de Ciencias de Decisiones de Salud del Hospital General de Massachusetts en Boston.

El Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU. es un panel voluntario e independiente de expertos nacionales en prevención y medicina basada en evidencia que hace recomendaciones basadas en evidencia sobre servicios preventivos clínicos como exámenes de detección, servicios de asesoramiento y medicamentos preventivos.

"Si ya está tomando aspirina en dosis bajas porque ha tenido un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o una colocación de stent o tiene antecedentes de fibrilación auricular, continúe tomándola según las indicaciones de su médico", Dr. Donald M. Lloyd-Jones, voluntario dijo el presidente de la American Heart Association en un comunicado.

"Esta nueva guía sobre la aspirina en dosis bajas no se aplica a su situación; no deje de tomar aspirina sin hablar primero con su médico", dijo.

Los médicos no están obligados a seguir las recomendaciones del grupo de trabajo, pero la mayoría lo hace, según el Dr. Kevin Campbell, cardiólogo de Health First Heart and Vascular en Merritt Island, Florida.

"En el pasado, creíamos que había algún beneficio en usarlo de forma profiláctica para las personas sin enfermedad de las arterias coronarias", dijo Campbell a UPI en un correo electrónico.

"Sin embargo, esta recomendación corrobora muchos de los estudios que han aparecido en los últimos años que han mostrado que es poco probable que el uso rutinario de aspirina para pacientes sin enfermedad conocida sea efectivo y, de hecho, puede ser perjudicial", dijo.

Esto se debe a que la aspirina, aunque está ampliamente disponible y se usa como analgésico de venta libre, tiene efectos secundarios, como sangrado gastrointestinal e intracraneal o cerebral, añadió Campbell.

En su práctica, ha estado recomendando aspirina solo para prevención secundaria, es decir, en pacientes con "enfermedad arterial coronaria conocida y documentada".

Además de los efectos secundarios conocidos asociados con el uso regular, estudios recientes han encontrado que la aspirina en dosis bajas no reduce el riesgo de enfermedad cardíaca en todas las personas que la usan.

La droga puede hacer más daño que bien en los adultos mayores, sugiere la investigación , sin embargo, más de la mitad de las personas mayores de 75 años en los Estados Unidos todavía la usan, según las estimaciones .

Sin embargo, la aspirina puede reducir el riesgo de ataques cardíacos en algunas personas con enfermedad de las arterias coronarias, lo que provoca una reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco debido a la acumulación de placa en las arterias, según indican los estudios .

"Creo que [estas recomendaciones] realmente nos ayudan a aclarar una cuestión de larga data: quién debe tomar aspirina para la enfermedad de las arterias coronarias y durante cuánto tiempo", dijo Campbell.

"Los que no tienen enfermedad de las arterias coronarias no deben tomar aspirina, sobre todo los mayores de 60 años, ya que el riesgo de hemorragia supera cualquier beneficio potencial", dijo.