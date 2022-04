26/04/2022 - En General

Mediante la tecnología y la innovación se busca avanzar en inclusión

Buscan dotar de conocimientos y saberes tecnológicos a personas con discapacidad a fin de que puedan generar autonomía e integrarse plenamente al mercado laboral y a la sociedad en su conjunto.

Ayer, la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga, recibió en su despacho a referentes del proyecto denominado “Tecnología e Innovación para la Inclusión”, que busca dotar de conocimientos y saberes tecnológicos a personas con discapacidad a fin de que puedan generar autonomía e integrarse plenamente al mercado laboral y a la sociedad en su conjunto.

En una articulación entre el Gobierno que conduce Osvaldo Jaldo -a través de la cartera Social- y la Academia, se capacitará el viernes a 25 personas con discapacidad, que serán seleccionadas previamente, en el conocimiento de sus elementos de apoyo, particularmente en lo referido a arreglo, restauración, armado y estrategias referidas al uso de la silla de ruedas. Las mismas recibirán además un incentivo económico.

El cursado se realizará en la Cooperativa de Talleres Protegidos (Cotapro) y va a estar destinado a personas con discapacidad motriz que cuenten con silla de ruedas para su movilidad y personas que no requieran la herramienta para moverse, pero estén interesadas en capacitarse.

Por parte de los impulsores del proyecto estuvieron el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, Eduardo Martel; Santiago Salinas; y Carolina Conegliano. Además, participaron la directora de Discapacidad, María Del Valle Tolra; el director de Cotapro, Gabriel Marañón; el referente del Área de Integración Laboral de Discapacidad, Federico Nassif; la referente de Secretaría General de la Gobernación, Carolina Santilli; y Virginia Posse.

“Realizaron un proyecto que fue seleccionado y es financiado por la Unión Europea, en donde, en base a sus saberes y conocimientos, ofrecen todos los beneficios de la ciencia y la tecnología para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad”, valoró la Málaga.

Además, la ministra destacó que “el proyecto redundará en una mayor autonomía, que es lo que todos queremos de las personas con discapacidad, para conseguir el objetivo final que es la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y su desarrollo pleno”.

Por su parte, Martel reconoció que “aun usando nuestras herramientas, que son de tecnología, es menester articular con el Estado, y particularmente con Desarrollo Social, porque tienen toda la visión y el panorama de las personas con discapacidad en Tucumán”. Respecto de los fines del proyecto, explicó que “tienen que ver con la lograr la inclusión de personas con discapacidad motriz en el mercado laboral y en la sociedad en su conjunto”.

Están previstas instancias formativas de cursos y capacitaciones para el diseño y fabricación de prototipos de dispositivos que atienden a la discapacidad. También habrá talleres itinerantes por el Interior de la provincia para difundir la idea y captar personas con discapacidad. A lo largo del proceso, las personas con discapacidad recibirán formación, pero también van a formar parte de los equipos de trabajo para el diseño y fabricación de dispositivos.

Para concluir, Salinas, que es discapacitado hace 22 años, contó que el proyecto tiene más de 16 años y agregó que “me lo propusieron para hacerlo con la Universidad y lo desarrollamos para hacer prototipos y poder insertar al discapacitado en la sociedad”. En ese sentido, precisó que se prevé la fabricación de elementos como camas inteligentes, sillas de rueda bipedestadoras, sillas para alta montaña con oruga, entre otras herramientas.

En cuanto su situación personal, si bien reconoció que hay falencias y deudas en la sociedad hacia las personas con discapacidad, consideró que deben esforzarse: “Yo me dificulto un poco más de lo que me dificulta la discapacidad, pero por una cuestión de que me quiero esforzar para poder llegar. Si yo no hubiese hecho eso, no hubiese pensado en un proyecto. Soy muy crítico, en cualquier ámbito no está preparada la gente para estar con un discapacitado. No significa que uno tenga que prepararse, pero si conocer lo que es la discapacidad. Un discapacitado no siempre es la persona a la que hay que estar asistiendo, al contrario, hay que apoyarla para que pueda llegar a lo que él quiera ser“.