25/04/2022 - En General

"El 80% de las personas que tuvieron padres con sonambulismo lo van a tener"

La referente de la Unidad Respiratoria y Sueño del hospital Padilla, Mirta Coronel, respecto a esta patología que es más común durante la niñez y que suele desaparecer en la adolescencia.

El sonambulismo implica levantase y deambular mientras estás dormido, y está dentro de lo que se llaman parasomnias, que son episodios físicos que puede ocurrir cuando la persona está comenzando a dormirse, o durante el sueño mismo. Siempre durante la parte superficial del sueño.

“En algunos casos hasta salen a la calle, por lo que hay que tener precaución porque la persona no está consiente, ya que se encuentra en un estado de conciencia y de juicio alterados. La persona no se entera, pero en algunos casos le quedan flashes de esos episodios, o le cuentan que lo vieron. Afecta entre los 2 y los 5 años de edad, en un 3 a 5%, con un pico máximo que se da entre los 7 y los 12 años. Pero también se da en adultos, solo que en menor medida. No se sabe por qué se produce, aunque hay un montón de hipótesis, como por ejemplo en caso de gemelos tienen más tendencia a experimentarlo, y es de mayor incidencia en los varones. También cuando los padres tuvieron sonambulismo, los hijos generalmente presentan este trastorno del sueño; y el 80% de las personas que tuvieron padres con sonambulismo, van a tener esta patología”, dijo Coronel.

Según la especialista, cuando a estas personas se les hace estudios del sueño no muestran nada diferente y no es un diagnóstico que se pueda dar en específico, ya que solo se puede comprobar en la filmación que la persona deambula, pero solo eso.

“La actividad que realiza el sonámbulo es mediante un estado confusional, como una seudo alucinación al percibir alguna amenaza a su alrededor, o que tienen algo que hacer. Hay muchos factores que lo precipitan, como la fiebre, el estrés y los factores medioambientales; los cambios de temperatura con pasajes de mucho calor a mucho frío. O por ejemplo se ha detectado en el caso de los niños que tienen privación del sueño, o que no duermen, con cambios muy alterados de fase del sueño donde están despiertos durante el día y durante la noche están conectados al celular o algún otro dispositivo”, detalló Coronel.

Si bien el sonambulismo puede resultar un hecho inofensivo y aleatorio, es recomendable hacer un tratamiento adecuado y específico mediante un especialista si es ocurre con frecuencia, para tratar de identificar los posibles detonantes y evitar accidentes o lesiones que pongan en riesgo la integridad física del paciente o de terceros.

Quienes deseen acercarse al hospital Padilla a realizar una consulta, pueden hacerlo los lunes, miércoles y viernes para solicitar un turno y ser evaluados por profesionales. Además, los martes y jueves resuelven consultas mediante telemedicina.