AMPLIAR El exvicepresidente Álvaro García Linera.

24/04/2022 - Denuncia falsa

Fiscalía archivó investigación contra Álvaro García Linera por supuesta falsedad de libreta y título

Ante la falta de la subsanación de las observaciones, la Fiscalía Departamental de La Paz archivó la denuncia interpuesta por el exsenador Yerko Núñez en 2016, contra del exvicepresidente Álvaro García por la presunta falsificación de su libreta militar y título profesional.

“De acuerdo a la información remitida por la Fiscalía Departamental de La Paz corroborada con el sistema informático JL, en relación a la información solicitada se tiene que la revisión de antecedentes, se presentó denuncia contra Álvaro García Linera, la cual fue asignada con el número de caso LPZ1613030, el cual fue observado por la unidad de Análisis en la gestión 2016, al no haberse subsanado las observaciones, dicha denuncia fue desestimada y posteriormente archivada”, dice una parte del informe de la Fiscalía General del Estado con fecha del 2 de marzo del año en curso.

El 2 de febrero, el jefe de bancada de Creemos, Henry Montero, presentó una petición de informe escrito a la fiscalía solicitando información sobre la denuncia contra el exvicepresidente. Después de un mes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa remitió el documento a la cámara de Senadores.

En mayo de 2016, el entonces senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez presentó ante la Fiscalía paceña una denuncia contra García Linera por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.

En esa oportunidad, Núñez explicó que el entonces vicepresidente del Estado, para habilitarse como candidato a las elecciones presidenciales, presentó una cédula de identidad y una libreta de servicio militar en las que figura como licenciado en matemáticas, cuando públicamente admitió que no es titulado.

Otra de las respuestas del informe establece que no hubo ningún avance en el proceso ni se notificó al denunciando ya que, al no resolverse las observaciones, no corresponde esa situación. A la vez, indica que los demandantes tampoco presentaron ninguna objeción ante el archivo del caso.

“El caso al haber sido desestimado, por lo que el proceso no ha ingresado a las fases procesales de la investigación, no correspondiendo se notifique a la persona denunciada, siendo que de la revisión de las actividades del caso no se advierte que los denunciantes hayan interpuesto recurso de objeción a la desestimación emitida, tampoco se tiene registro de otras actividades al margen de la observación, registro de desestimación y el formulario de ingreso al archivo”, afirma otra parte de la nota.