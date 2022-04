AMPLIAR Igualdad que invita a soñar

24/04/2022 - Copa Liga Profesional

El Decano hizo un gran partido y se trajo un punto de Nuñez

Atlético Tucumán y River Plate empataron este domingo 1-1 en el Monumental. Los conducidos por Pusineri mostraron orden en todas las líneas y no dejó jugar a su rival. Garay, Acosta, Ruiz Rodríguez y Andrada, los mejores en el conjunto tucumano.

Atlético Tucumán hizo un gran partido. Pusineri realizó algunos cambios, ya sea por cuestiones tácticas, como por lesiones o suspensiones.

De este modo, la línea de cuatro del fondo sorprendió por la gran respuesta que brindó Garay en el sector derecho y la solides de Ortíz.

En el medio, Carrera y Acosta lograron una buena dupla como doble cinco. Es decir, que después de mucho tiempo ese sector dejó de ser una transición para el rival.

Arriba, Andrada demostró que está para arrancar de entrada. Supo manejar los tiempos y fue precisamente quien habilitó a Rius, que definió cruzado. Rebote de Armani, Ruiz Rodríguez hizo una diagonal perfecta y la empujo al fondo de la red, poniendo el 1-1.

Fue un alivio ya que en el primer tiempo River se había puesto en ventaja por una jugada desafortunada. Corrían 45' y Capasso lo tocó a Matías Suárez en el área: penal. Enzo Fernández lo ejecutó para que el local abra el marcador.

Todo el primer acto fue del Millo. Atlético esperó, jugó de contra, cediendo el balón y terreno. En el complemento, las cosas no cambiaron demasiado hasta la igualdad. A partir de ahí, la tenencia fue del local, pero no generó peligro en el arco de Campisi, quien no intervino demasiado.

La defensa mostró solidez. Orden en todo el equipo y el Decano, luego de mucho tiempo mostró una imagen que invita a que el hincha se ilusione con pasar este mal momento.

Sebastián Ganzburg