AMPLIAR Medina Ruiz encabeza reunión

10/04/2022 - En General

"Trabajamos en el tratamiento y prevención de enfermedades no trasmisibles"

Con el final de la tercera ola de Covid-19, se reactivan los programas que son de control de personas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión arterial o diabetes.

Así lo afirmó la doctora Cristina du Plessis, jefa del Departamento de Enfermedades No Trasmisibles perteneciente al PRIS, durante una reunión con el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz.

Del encuentro también participaron la subsecretaria del ministerio, doctora Eliana Molina y la licenciada en nutrición Mariana Quintans.

Al respecto, el responsable de la cartera Sanitaria expresó: “Hoy nos reunimos para tratar justamente este tema ‘Hablemos Sobre Enfermedades Crónicas’, ya habiendo pasado la tercera ola, tenemos que comenzar a reactivar todos aquellos programas que son de control de personas que padecen enfermedades crónicas como, hipertensión arterial, diabetes, las personas que tengan cualquiera de esas patologías y no realizaron sus controles en este último tiempo, ésta es la oportunidad”.

Al mismo tiempo que remarcó: “Lo que hicimos fue diseñar estrategias para llegar a los pacientes lo más cerca posible y preparar nuestros centros, policlínicas, CAPS y hospitales, para que cuando esos pacientes concurran, los podamos controlar de forma oportuna. Es por esto que hemos dedicado este día sábado justamente con el objetivo de articular acciones que no acerquen aún más a los pacientes”.

Siguiendo esta línea el funcionario remarcó que los pilares del ministerio son: cuidar a la mujer embarazada y el niño, controlar a los pacientes con enfermedades crónicas, la atención de las personas con discapacidad y trabajar sobre las problemáticas de los siniestros viales y el cuidado de la Salud Ambiental. “Son los motivos por los cuales estamos preocupados y ocupados, así que hoy es el momento para que aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, busquen a cualquiera de nuestros centros y se controlen”, finalizó.

Por su parte, la doctora Cristina du Plessis dijo: “En esta oportunidad hemos estado reunidos para hablar sobre las Enfermedades no Trasmisibles que realmente constituyen un enorme reto para el Sistema de Salud por su alta prevalencia y porque se asocian a una morbimortalidad muy grande. Las principales son hipertensión arterial, diabetes, distintos tipos de canceres y la enfermedad pulmonar no obstructiva crónica. Específicamente hoy hablamos de diabetes que es una enfermedad que está en permanente aumento sobre todo porque se asocia a algunos factores de riesgo como lo son el sobre peso la obesidad y el sedentarismo, entonces el aumento de los mismo produce por consecuencia el crecimiento de pacientes con diabetes”.

La diabetes se define como un conjunto de enfermedades que tiene una característica común que es la hiperglucemia (es el aumento sostenido de la azúcar en la sangre), ésta cuando no es tratada y controlada, se asocia distintos fallos y sistemas que se conocen como las complicaciones crónicas. Como por ejemplo la retinopatía diabética que es la principal causa de ceguera no reversible; la nefropatía diabética que es la principal causa del ingreso a diálisis; la amputación no traumática de miembros inferiores. Estas complicaciones crónicas que se conocen como micro vasculares se pueden prevenir mediante un control adecuado de la enfermedad.

“Es muy importante realizar una detección temprana de la enfermedad, es decir buscarla en aquellas personas que aún no presentan los síntomas clásicos, como ser aquellas que tienen sobre peso, que son sedentarias, que tienen hipertensión arterial, que fuman o han tenido niños que nacieron con 4 kilos de peso o que han tenido antecedentes de diabetes gestacional. Este grupo de personas de riesgo deben concurrir al menos una vez al año a su equipo de salud para realizar un examen de sangre venosa y de este modo determinar el valor de glucemia”, enfatizó la profesional.

“En cuanto a aquellas personas que ya tienen diabetes, tienen que cumplir con una serie de controles anuales, para detectar tempranamente la presencia de las complicaciones crónicas. Siempre decimos que cuando se diagnostica la enfermedad, ya hay un 50 por ciento de pacientes que presentan por lo menos una o dos una complicaciones crónica. Es por esto que el paciente con diabetes debe realizarse por lo menos una vez al año un examen de fondo de ojo, un análisis de proteinuria de 24 horas o microalbuminuria, es decir para ver su salud renal, un control cardiovascular, ver cómo están sus pies, no solo en el aspecto arterial a través de la palpación de pulso, sino también en la sensibilidad ya que es muy frecuente en el momento del diagnóstico que exista una neuropatía o una vasculopatía o determinada alteración en la retina”, agregó la jefa del Departamento.

Continuando con el tema la profesional remarcó que la comunidad debe saber que la mejor forma para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles son tres estrategias que se deben incorporar y mejorar: la alimentación saludable, la actividad física y los ambientes libres de humo de tabaco.

“El ministerio de Salud Pública está trabajando intensamente en el tratamiento y prevención de las enfermedades crónicas lo cual es fundamental para nosotros, basándonos en esas tres premisas, incorporar la actividad física a la vida diaria como ser 30 minutos diarios de caminata, subir escaleras, dejar el auto más lejos, bajarse antes del colectivo incorporando cinco cuadras primero, diez cuadras después, todos los días. Tratar de mejorar la alimentación, sacando los excesos, tanto de hidratos de carbono como de bebidas azucaradas y sobre todo consultar a los equipos de salud, para saber en qué estado estamos, acercarse a nuestro médico del CAPS u hospital más cercano”, expresó.

Por último du Plessis puso énfasis en que las enfermedades crónicas son silentes. “Hay veces que una persona puede padecer hipertensión arterial y no saberlo, entonces en el control en salud es cuando se pueden detectar estos factores de riesgo que son los determinantes de muchas otras enfermedades que son muy graves”, finalizó.