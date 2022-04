AMPLIAR Lula en vibrante discurso de campaña

06/04/2022 - Presidenciales

Lula reúne el 44% de preferencias y Bolsonaro el 30%

La primera encuesta realizada en Brasil para las elecciones presidenciales de octubre tras el aparente retiro de la candidatura del ex juez Sergio Moro muestra a Lula da Silva y a Jair Bolsonaro más cerca que en los anteriores sondeos.

Sigue.

Según la encuesta, de la empresa XP, Lula, líder del PT, está al frente con el 44 por ciento de las preferencias, frente al 30 del actual presidente.

Se trata de la primera medición realizada este año, en la que Moro, ex juez del Lava Jato y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, no aparece, luego de abandonar el movimiento conservador Podemos y sumarse a Uniao Brasil, que sostiene que no se presentará a los comicios del dos de octubre.

En el tercer puesto de hoy figura el ex ministro de Economía Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), con el nueve por ciento de los votos.