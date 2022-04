06/04/2022 - En General

Tirado destacó que el Etiquetado Frontal promueve "la alimentación saludable" con información clara

La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, sostuvo hoy que a partir de la reciente reglamentación de la ley de Etiquetado Frontal, desde el Gobierno nacional "pasamos a hacer efectiva esa política pública de promoción de alimentación saludable" con "información clara en los productos para que la gente sepa lo que está por consumir".

En declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a los canales 10 de Córdoba, 9 de Chaco y 12 de Misiones, la funcionaria estimó que "en el caso de las grandes empresas, a partir de septiembre estará el etiquetado o el cambio de perfil de los nutrientes".

Tirado ponderó la nueva legislación al señalar que permite al consumidor "contar con toda la información" en el etiquetado frontal de los productos alimenticios, fundamentalmente sobre los excesos de azúcar, sal, grasas saturadas o grasas totales para que pueda elegir si lo va a consumir o no.

Al respecto dijo que trabajan desde hace más de seis meses en la "promoción de la nutrición saludable como parte también de prevención, sobre todo en cierto tipo de enfermedades como son las enfermedades crónicas y no transmisibles".

Tirado precisó que la ley 27.642, de Promoción de la Alimentación Saludable, "ya está en vigencia, les da un plazo a aquellas grandes empresas de 6 meses a partir de la reglamentación y que son de 9 meses a partir de la sanción de la ley".

"Y acá es importante decir que los plazos son para que el perfil de los nutrientes llegue al perfil que está recomendado por la Organización Americana de la Salud, entonces esos alimentos no tengan que tener octógonos y si no, en el caso de que no se cambie el perfil de los nutrientes, ya empezaremos a ver estos octógonos en algunos de estos alimentos que van a servir para que la población tenga el conocimiento", explicó.

Tirado recordó que la yerba mate "no está alcanzada por la ley" dado que la norma "tiene que ver con productos que sean procesados y ultraprocesados, que tengan agregados de estos componentes. Son los que van avisados con los octógonos".

"Claramente estos productos naturales no van a ser alcanzados por estas etiquetas", dijo la funcionaria y aclaró que "ni el azúcar, ni la yerba ni el arroz o la leche van a ser alcanzadas por esto, sino que estamos hablando de los agregados de los alimentos que tienen un proceso".

La funcionaria indicó que "lo que la ley busca es promocionar la alimentación saludable mediante una información clara, que sea fácil de poder distinguirse en aquellos envases en donde tengamos algún tipo de exceso de lo que se consideran nutrientes que puedan hacer mal, sobre todo a lo que hace a las enfermedades crónicas y no transmisibles" como "exceso de azúcar, de sal, de grasas, de grasas saturadas".

Sobre sellos de advertencia, detalló que "van a ser unos octógonos de color negro, con un borde blanco, en donde claramente va a estar especificado cuál es el ingrediente o nutriente que esté en exceso".

"Vamos a tener dos leyendas que van a decir si el producto tiene edulcorante o cafeína y que no se recomienda su uso o que lo consuman niños y niñas", añadió y remarcó que "si bien la información nutricional estaba presente, ahora va a ser muy clara, con un gráfico muy claro y un tamaño en la cara principal del producto para que las personas tengan la información y sepan qué están consumiendo".

La norma, precisó, alcanza a "bebidas analcohólicas, es decir, gaseosas o algunos jugos que tengan agregados, y después aquellos alimentos semiprocesados o procesados que hayan sido envasados previamente al momento en el que la persona va a adquirir el producto".

"En la prevención de enfermedades, sobre todo crónicas y no transmisibles, tienen mucho que ver los hábitos que tenemos, es decir, la alimentación, si hacemos actividad física o no, si fumamos o no", señaló la médica pediatra y resaltó que "la alimentación es algo muy importante y sabemos que hay enfermedades que dependen de la alimentación y esta ley, a través de esta reglamentación, busca que la información esté accesbile y se pueda también avanzar en ese sentido".

La ley, destacó, "tiene un capítulo muy importante en lo que hace a las escuelas, al trabajo con niños, niñas y adolescentes, en tener en la currícula todo lo que tiene que ver con nutrición saludable y también qué productos se pueden comercializar o no dentro de las escuelas. Es muy abarcativa. Por eso, si bien el etiquetado es algo importante, la ley busca la promoción de la alimentación saludable".

Asimismo, recordó que "en lo que hace a la publicidad que está destinada a niños y adolescentes tiene un capítulo que regula en ese sentido, para que no haya algunas cosas que estimulen a que los niños consuman esos productos y esté también regulado".

Con respecto a la fiscalización para el cumplimiento de la legislación, explicó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) tendrá a cargo el control junto a otros organismos.

La Anmat lanzó ayer una calculadora pública para saber qué alimentos tendrán sellos negros de advertencia en sus envases a través de la página https://sellos.anmat.gob.ar/Calculadora, donde los consumidores pueden ingresar las cantidades de calorías, azúcares, grasas y sodio de acuerdo al rótulo nutricional del producto, y luego el sistema arrojará los resultados.