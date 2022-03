AMPLIAR A tener en cuenta

29/03/2022 - Mercado

Los atributos más importantes a la hora de vender tu auto usado

Un análisis detallado de tu auto será clave a la hora de venderlo: conocé cuáles son los puntos más importantes que tenés que destacar de tu propio auto a la hora de venderlo.

Ya te decidiste y sabes que este es el momento ideal: estás listo para vender tu auto. Según datos de OLX Autos las marcas de usados que más le vendieron las personas en el 2021 fueron los Ford, Volkswagen y Peugeot.

Ahora bien, ¿qué destacar de tu usado?, ¿cuáles son los atributos que debés mencionar primero para generar una mejor impresión? ¿cuáles asegurarán una venta? OLX Autos te ofrece una guía exclusiva para detallar los puntos más fuertes de tu auto:

- “A simple vista”: un recorrido visual rápido por el exterior del auto nos dará una pauta de cuán cuidado está. El auto entra por los ojos, por lo que recomendamos estar siempre alerta a los siguientes puntos: Si hay raspones o roces que pueden ser cubiertos o arreglados, el estado de la pintura y la chapa, el parabrisas, las ópticas, los faros y los paragolpes. A su vez, hay ciertos daños que pueden afectar a una o más partes del auto que requieran reemplazo. Por ejemplo, la puerta puede tener un golpe y eso dificultar su apertura, entonces el daño no sería algo solo superficial sino también funcional y deberá ser evaluado dado que puede modificar el valor de un auto.

- “A boxes”: siempre, y especialmente antes de poner en venta tu auto, necesitás revisar su estado mecánico de forma íntegra. La batería del auto, el motor (revisar que los niveles de aceite y líquido refrigerante se encuentren dentro de lo delimitado), la cilindrada, los frenos, (ver el espesor de las pastillas de freno, siendo 4 milímetros el mínimo recomendado) son los puntos más importantes - para ofrecer un panorama sobre la seguridad del auto-. La mejor forma de mantener un buen estado mecánico de tu auto es conocer sus ruidos y realizar los chequeos anuales correspondientes (mantenimiento, VTV). Estos datos podés agregarlos en el detalle de venta.

- “Estar en los detalles”: nunca es un detalle menor el interior del auto. Autos limpios, siempre al momento de mostrarlos. Detallar el estado de los tapizados, si se encuentra roto, manchado o con olor. Los airbags y cinturones de seguridad en buen estado. El correcto funcionamiento del aire acondicionado y calefacción. Que los vidrios eléctricos suban y bajen sin problema y que si se posee un sistema de cierre centralizado y alarma el mismo funcione correctamente. Además, el estado del polarizado (en caso de tenerlo) también es un punto que se tendrá en cuenta.

- “La suma de todas las partes”: es contar con los accesorios del vehículo y que estos funcionen correctamente: la llave comando, segunda llave, rueda auxilio, cricket, llave cruz y llave de tuerca de seguridad (en caso de contar con ese equipamiento). Además, es importante tener el estado de las cubiertas, dado que el tiempo estimado para realizar la rotación de un neumático es cada 6 meses o cada 10.000 kilómetros, pasado ese tiempo se recomienda chequearlos para saber si están en condiciones de usarse otro período o es necesario hacer el cambio.

Estos atributos son clave al momento de vender tu auto porque impactan directamente en su precio. Mantener el auto al día con el service, hacerle un mantenimiento o arreglos en el caso de ser necesario, siempre mejorará su precio y facilitará el proceso de venta.

Nadie conoce su auto más que el propio dueño, por eso a través de OLX Autos los clientes ya no necesitan moverse de su casa para evaluar su auto sino que con una guía clara y precisa pueden tener la información que necesitan antes de tomar una decisión. ¿Cómo? A través de la autoevaluación online que podés realizar vía online o gracias a la ayuda de un asesor - con el que te podés conectar vía telefónica - para ponerle un precio al valor de tu auto y analizar todos los resultados. Esta metodología, funciona: al día de hoy, OLX Autos observa que un 90 % de las personas que cotizan su vehículo en www.olxautos.com.ar responden bien a la autoevaluación online, siendo el restante un 3% de personas que no respondieron del todo bien y un 7% de autos que poseen daños estructurales que la persona no pudo identificar.

El objetivo final es facilitarle la vida a las personas y ahorrarles tiempo, para que estén donde estén, puedan conocer el valor de su auto mediante un proceso fácil, rápido, seguro y 100% online, sin intermediarios y en 3 simples pasos. El último paso es el único presencial que es cuando se acepta la oferta para realizar entrega, la inspección final y el pago en la oficina comercial más cercana a su ubicación.