24/03/2022 - 24 de marzo

Una multitud marchó por el Día de la Memoria en Tucumán

Después de dos años, debido a la pandemia, se volvió a copar las calles de Tucumán por Memoria, Verdad y Justicia. Una multitud copó Plaza Independencia en una verdadera fiesta de la democracia.

No se esperaba menos. Tras dos años de no poder marchar por la pandemia, una multitud de tucumanos se volcaron a las calles para pedir Justicia por las víctimas del terrorismo de Estado.

Familias, juventud, organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas se concentraron en la ex Jefatura de Polícia para marchar por las calles del microcentro de San Miguel de Tucumán, hasta realizar el acto central en Plaza Independencia.

Fueron varias las columnas que participaron de la movilización. De las más grandes que se realizó en los últimos años.

Bombos, redoblantes y consignas políticas marcaron la jornada, donde el buen clima acompañó. Una verdadera fiesta de la democracia, por más Memoria, Verdad y Justicia.

Carolina Frangoulis, referente de la asociación H.I.J.O.S., fue la encargada de leer un enfático discurso al que adhirieron una decena de organismos de defensa de los derechos humanos. Entre los ejes mencionados destacaron temas como la urgente obtención de recursos para mantener la búsqueda de desaparecidos y potenciar los espacios de Memoria, la creciente pobreza en todo el país, la demora de la Justicia para el inicio del juicio por la Megacausa Jefatura III, el repacto con el FMI, la aplicación de leyes de Aborto Legal (IVE) y Educación Sexual Integral (ESI), el accionar policial, la causa Alperovich y el nuevo cargo nacional del ex ministro de Seguridad tucumano, Claudio Maley.

“Hemos llegado a nuestra plaza para reivindicar la memoria y la lucha de los 30.000 desaparecidos. Seguir levantando la bandera y los ideales es nuestra forma de hacer Memoria, Verdad y Justicia”, fueron las palabras iniciales del discurso, que luego resaltó el contexto en que se da la movilización, la primera luego de dos años por la llegada de la pandemia. “Nos encuentra en un escenario de violenta desigualdad”, reclamó que recordó el último acto de represión de la Policía de Tucumán en contra de personal de salud. “Entendemos que es necesario avanzar a la construcción de un estado presente para dejar atrás Estado opresor y de violencia, de lo contrario, no podemos pensar en una verdadera democracia”.

La alocución avanzó en dirección de la crisis presupuestaria que padecen los antropólogos e investigadores de los sitios de memoria, que ven dificultada su tarea por la ausencia de recursos por parte del gobierno nacional actual. “Exigimos presupuesto necesario. La escuelita de Famaillá lleva más de siete años sin presupuesto”, reclamó. Más tarde, demandó a la Justicia tucumana celeridad para avanzar en los juicios pendientes y en la investigación de las responsabilidades empresariales en la desaparición y asesinato de trabajadores de la época. “Actualmente las investigaciones se encuentran inconclusas en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga y Cementerio del Norte, denunciamos que la investigación judicial se encuentra frenada. Llevamos más de un año y medio esperando para el inicio de una nueva Megacausa Jefatura III. La desidia del poder judicial desoye el reclamo de las victimas al no resolver la cobertura de cargos de jueces y juezas. Por eso exigimos una reforma judicial para la realización de todos los juicios de lesa humanidad, porque la demora es impunidad y lo que no se juzga hoy no se podrá juzgar mañana”, sentenció el documento.

Al gobierno provincial, en tanto, le exigieron la creación de un archivo de memoria, “una deuda pendiente de esta provincia”, reclamaron.

“Somos la muestra de que la lucha puede más que la peor de las aberraciones. La memoria de nuestros compañeros y compañeras es el mejor horizonte para seguir de pie”, expresaron. “Mal que les pese, la memoria crece y esta plaza reclama Justicia y lo seguirá haciendo hasta que el último genocida reciba juicio y castigo”.

Sobre la causa que investiga la presunta violación cometida por el ex gobernador José Alperovich, desde los organismos pidieron acelerar los procesos. “Es la primera vez que la Justicia lo cita a declarar como imputado, a más de dos años, después de que la víctima puso su cuerpo”, reclamaron. En un mismo tono se expresaron sobre el caso de Paulina Lebbos, exigiendo a la Justicie avance en la investigación de los responsables del crimen. También se hizo mención al caso de Paola Tacacho, apoyando el pedido de la familia de juicio político a los fiscales que tuvieron la causa en sus manos.

En cuanto al repacto con el Fondo monetario Internacional (FMI), desde las organizaciones fueron categóricos al demandar que la deuda la paguen quienes la contrajeron. “No vamos a permitir que una vez más dilapiden el presente y futuro. Esta plaza tiene memoria, la deuda externa no es nueva: la deuda que tomó la dictadura solo fue superada por la de Mauricio Macri y sus secuaces. ¡Que la deuda la paguen la que la fugaron!”, fue el mensaje.

Uno de los últimos pasajes destacados del documento que se leyó en la plaza fue la crítica realizada por la designación del ex ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, en un cargo a nivel nacional. “Se premia a Maley con un cargo en la Nación, mientras tanto continúa la represión a limoneros y a personal de salud”, señalaron al tiempo que demandaron la liberación inmediata de la dirigente Milagro Sala. “Exigimos la inmediata liberación de Milagro Sala, que lleva más de 1200 días presa”.

Otros reclamos

- Al Congreso, la conformación de una comisión bicameral para investigar a grupos económicos que financiaron la dictadura y la masacre contra el pueblo.

- A 16 años de su segunda desaparición, justicia por Julio López.

- Seguimos buscando a los más de 300 nietos que faltan volver a casa.

- Cumplimiento sin dilaciones de las leyes reparatorias, no a su judicialización.

- Declaración emergencia por violencia de género nacional, provincial y municipal ya.

- Celebramos la absolución de Higui por defenderse de una violación colectiva.

- Nos seguimos preguntando por Tehuel, a un año de desaparición.

- Total y efectiva implementación de la Ley IVE en Tucumán y todo el país.

- Implementación inmediata de ESI en las escuelas.

- Prórroga de la Ley 26.160, que prohíbe el desalojo de originarios de sus tierras. Titularización de quienes poseen y habitan el territorio previamente a la redacción de la Constitución.

- No podemos permitir una actitud pasiva del Estado ante un ecocidio. Necesitamos un estado que se involucre.

- A 40 años de la Guerra de Malvinas, reafirmamos el compromiso y reclamo pacífico como único camino para la recuperación de la soberanía nacional. Exigimos Memoria, Verdad y Justicia para los conscriptos que fueron a la guerra.