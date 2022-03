AMPLIAR Una ilustración de la NASA muestra una variedad de posibles exoplanetas en el universo conocido

22/03/2022 - Hallazgo

La NASA confirma más de 5.000 planetas fuera del sistema solar

La agencia espacial dijo que los planetas confirmados son solo una pequeña fracción de los miles de millones de planetas que probablemente tenga la Vía Láctea. Ese número solo aumenta cuando se consideran galaxias fuera de la nuestra.

Los exoplanetas recién agregados, mundos que existen fuera de nuestro sistema solar, se confirmaron utilizando múltiples métodos de detección y mediante artículos científicos revisados ​​por pares, dijo la NASA. Fueron agregados al Archivo de Exoplanetas de la NASA el lunes.

"No es solo un número", dijo en un comunicado Jessie Christiansen, directora científica del archivo y científica investigadora del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Caltech en Pasadena, California. "Cada uno de ellos es un mundo nuevo, un planeta completamente nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos".

De todos los exoplanetas descubiertos fuera de nuestro sistema solar, muchos incluyen mundos pequeños y rocosos como la Tierra, gigantes gaseosos más grandes que Júpiter, los llamados "Júpiter calientes" que giran cerca de sus estrellas, súper Tierras, mini Neptunos y algunos que continúan girando. alrededor de estrellas colapsadas y muertas.

Los primeros planetas confirmados fuera de nuestro sistema solar fueron descubiertos en 1992 , con la identificación de tres planetas que orbitaban una estrella de neutrones conocida como púlsar. Los púlsares giran increíblemente rápido y estallan periódicamente con "radiación abrasadora", dijo la NASA.

"Si puedes encontrar planetas alrededor de una estrella de neutrones, los planetas tienen que estar básicamente en todas partes", señaló Alexander Wolszczan, el autor del artículo que anunció esos primeros tres planetas. "El proceso de producción de planetas tiene que ser muy robusto".

Wolszczan predijo que el recién lanzado Telescopio Espacial James Webb será el comienzo de una nueva era de descubrimiento que agregará aún más planetas al Archivo de Exoplanetas de la NASA.

El JWST, que se lanzó el 25 de diciembre , es el telescopio más poderoso jamás lanzado al espacio y utilizará tecnología infrarroja para ver objetos más lejos de la Tierra que nunca. Los científicos esperan que el telescopio envíe imágenes de las primeras estrellas y galaxias del universo, y con eso, exoplanetas.

"En mi opinión, es inevitable que encontremos algún tipo de vida en alguna parte, muy probablemente de algún tipo primitivo", dijo Wolszczan.

La semana pasada, la NASA publicó la primera imagen del nuevo telescopio después de afinar su enfoque: una brillante estrella naranja llameante llamada 2MASS J17554042+6551277. La foto también reveló múltiples galaxias en el fondo de la estrella, ninguna de las cuales ha sido identificada todavía.