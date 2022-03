17/03/2022 - Salud

Tucumán es sede de un congreso internacional de cirugía bariátrica

El titular de la cartera sanitaria hizo hincapié en el orgullo que genera esta labor y desarrollar un evento de estas características de manera presencial en la provincia, aún en contexto de pandemia.

«Hacer un congreso de esta magnitud en Tucumán requiere de mucha valentía y audacia y eso se traduce en el éxito que tienen. Felicitamos a los organizadores y disertantes y seguramente estos días serán de mucha enseñanza y aprendizaje», afirmó el ministro en el marco del mega evento que cuenta con la presencia del Presidente Congreso Intermedio IFSOLAC, Estuardo Behrens; su vicepresidente, Luis Poggi y Ricardo Cohen, especialista brasileño en cirugía bariátrica; entre otros renombrados oradores de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, México, Bélgica y España.

Medina Ruiz enfatizó la relevancia de la actualización respecto a obesidad, ya que incluso en el contexto de Covid pudo comprobarse cuánto esta enfermedad afectó las evoluciones de los cuadros de los pacientes que la padecen, por lo cual la incorporación de los avances en su tratamiento es muy oportuna, así como la vacunación para la prevención de cuadros graves.

El presidente del Comité Organizador del Congreso Latinoamericano IFSOLAC y 5° Congreso Argentino SACO 2022 de Cirugía Bariátrica, Pablo Zambrana, expresó:

Tener un congreso de cirugía bariátrica en Tucumán es algo que anhelábamos desde hace unos 5 años; habíamos logrado traerlo para 2020 y tres días antes de su iniciación quedó declarada la pandemia. Con el paso del tiempo se fueron abriendo las cosas y desde IFSO -que es la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y Desórdenes Metabólicos- nos confiaron poder armar su congreso IFSOLAC aquí, evento al que sumamos el Congreso Argentino SACO, lo cual implica mucha responsabilidad y la valiosa posibilidad de tener acceso a información de relevancia que redunda en formación de los médicos y profesionales de salud».

La obesidad, explicó el profesional, implica no solo accionar en la especialidad de cirugía, sino en las ramas de la psicología, nutrición, endocrinología, gastroenterología, entre otras. «Poder tener esta instancia aquí, implica que con menores gastos podemos llegar a más gente y recibir a profesionales de todo el mundo, lo cual nos da la oportunidad de mejorar nuestra formación y que los equipos de cirugía bariátrica de Tucumán, que ya de por sí son fuertes a nivel nacional, se hagan aún más fuertes», dijo a la vez que destacó este tipo de logros no se pueden alcanzar si no hay un apoyo gubernamental.

Si lo vemos desde el punto de vista sanitario, la primer pandemia mundial es la obesidad, una patología silente que está generando mucho más daño que cualquier otra enfermedad. En este sentido su intervención quirúrgica nos posibilita controlar, mejorar respuestas de tratamientos y disminuir complicaciones de otro tipo de patologías asociadas, como la diabetes o la hipertensión», manifestó el referente que sostuvo a la vez se tratarán técnicas nuevas como el bypass de anastomosis que crece a nivel mundial y sobre el cual se presentarán cifras de investigación. Además se reforzarán nuevos acompañamientos para los equipos multidisciplinarios que acompañan a la cirugía.

El presidente del Congreso, Felipe Fiolo, resaltó la importancia de compartir experiencias, enriquecer la labor y aprender para implementar mejoras en los programas en los que trabajan los profesionales de la salud involucrados:

Este es un congreso de cirugía de la obesidad, tratamos a la obesidad mórbida como patología y a la enfermedad metabólica que la acompaña muchas veces. El tratamiento es multidisciplinario, no es simplemente quirúrgico, sino que va acompañado de toda una preparación clínica, nutricional y psicológica del paciente, ya que la complejidad de la enfermedad así lo requiere y se sabe que la obesidad se produce a causa de una sumatoria de factores que hay que atacar, dándoles a cada uno la importancia que corresponde».

Siguiendo esta línea Fiolo aclaró que el tratamiento quirúrgico de la obesidad está indicando para determinado grupo de pacientes con ciertas características -cuadros severos acompañados de enfermedad metabólica como la diabetes o la insulino resistencia, la hipertensión arterial o dislipidemias-. “Cuando uno corrige la enfermedad de base que es la obesidad, muchas de estas enfermedades se mejoran y en gran medida se curan», agregó.

Por su parte el supervisor del Programa Provincial de Obesidad PAIO, Francisco D’ Onofrio, puntualizó que la cirugía bariátrica en sus variantes, tras dar buenos resultados puede tener en el caso de muchos pacientes re-ganancias de peso, y que esto se debe a que la obesidad es una enfermedad que debe controlarse de forma periódica y constante con el equipo multidisciplinario que realizó el abordaje.

Es fundamental que los pacientes no dejen de realizar sus controles y de llevar adelante hábitos saludables en la alimentación y el ejercicio físico. En el Centro Provincial de Trastornos Alimentarios CEPTA donde se atiende a pacientes con obesidad mórbida, se los prepara para la cirugía -ya que deben reunir ciertos requisitos- y una vez sometidos a la cirugía se los cita para los posteriores controles. Este tipo de congresos abordan entre otras la problemática de la re-ganancia de peso, además de otras temáticas de relevancia, como la salud ósea y muscular postquirúrgica», detalló el profesional.