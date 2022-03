AMPLIAR La estrella naranja brillante

16/03/2022 - Ciencia

La NASA publica una brillante imagen de la estrella del Telescopio Espacial James Webb

La NASA publicó ayer miércoles la primera imagen del telescopio espacial James Webb después de afinar su enfoque, ya que la agencia planea comenzar a observar las primeras galaxias del universo.

La imagen muestra una estrella naranja brillante y resplandeciente conocida como 2MASS J17554042+6551277.

Los funcionarios de la NASA dijeron que el telescopio está funcionando mejor que sus requisitos mínimos, lo que aumenta las esperanzas de nuevos descubrimientos astronómicos espectaculares.

"Estoy feliz de decir que el rendimiento óptico del telescopio es absolutamente fenomenal", dijo Lee Feinberg, gerente de elementos del telescopio óptico Webb, en una conferencia de prensa.

“Realmente está funcionando extremadamente bien. Dijimos que sabríamos que el telescopio está funcionando correctamente cuando tengamos una imagen de una estrella que se parece a una estrella, y ahora tenemos eso y estás viendo esa imagen”, dijo Feinberg.

La nueva imagen de la estrella también revela múltiples galaxias en el fondo, dijo Jane Rigby, científica del proyecto de operaciones de Webb. La NASA aún no ha identificado esas galaxias, dijo.

"Ahora, tomamos esta imagen para caracterizar la nitidez, pero no puedes evitar ver esas miles de galaxias detrás de ella; son realmente hermosas", dijo Rigby. "No hay forma de que Webb pueda mirar durante 2000 segundos en cualquier punto del cielo y no tan increíblemente profundo. Así que este será el futuro a partir de ahora. Estamos viendo hacia atrás en el tiempo... luz como se ve miles de millones de hace años sin siquiera empezar a sudar".

Ella dijo que la nueva imagen de la estrella es tan nítida y nítida como la que podría lograr el Telescopio Espacial Hubble, mientras que las imágenes futuras serán aún más nítidas.

Como resultado, los funcionarios de la NASA están respirando con gran alivio, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA.

"Las noches de insomnio que he tenido y las preocupaciones que he tenido, ya quedaron atrás", dijo Zurbuchen, y agregó que quedan desafíos adicionales por delante, pero que se logró la mayoría de las tareas para que Webb esté operativo.

Previamente, la agencia publicó las primeras imágenes del telescopio mientras estaba alineado. Todavía está programada una mayor alineación y enfoque para el observatorio, que se encuentra en una órbita única a 1 millón de millas de la Tierra.

Las imágenes anteriores mostraban 18 copias de una estrella diferente, una copia para cada uno de los 18 segmentos del espejo. Mientras los científicos e ingenieros alineaban esos segmentos, la NASA publicó otra imagen que mostraba una sola foto enfocada de la estrella que era más borrosa que la nueva imagen publicada ayer miércoles.

Webb fue construido durante 20 años por una asociación internacional con las agencias espaciales europeas y canadienses.

Se lanzó el 25 de diciembre desde el Puerto Espacial Europeo en Kourou, Guayana Francesa.

La NASA planea publicar las primeras imágenes científicas, con un enfoque aún mejor, este verano después de preparar y poner en marcha todos los instrumentos en el observatorio.

"Webb explorará cada fase de la historia cósmica, desde dentro de nuestro sistema solar hasta las galaxias observables más distantes en el universo primitivo y todo lo demás", dijo la NASA en un comunicado de prensa el martes. "Webb revelará descubrimientos nuevos e inesperados y ayudará a la humanidad a comprender los orígenes del universo y nuestro lugar en él".

Webb es más potente que el telescopio espacial Hubble, en parte porque recoge luz infrarroja, mientras que el Hubble utiliza espectros de luz visible. En ocasiones, los dos telescopios pueden trabajar en conjunto para observar objetos y fenómenos espaciales.