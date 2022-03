AMPLIAR El Santo no pudo en Mar del Plata

13/03/2022 - Primera Nacional

El Santo no pudo con Alvarado y no alcanzó la punta

San Martín de Tucumán perdió este domingo ante Alvarado, de Mar del Plata por 3 a 1, como visitante, y no pudo alcanzar en la punta de la Primera Nacional a Belgrano, de Córdoba, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la quinta fecha del certamen.

El mediocampista Federico Jourdan (3m PT) abrió el marcador para el equipo norteño e Iván Molina en dos oportunidades (27 y 30m ST) y Diego Sosa (38m ST-en contra-) dieron vuelta el resultado a favor del equipo marplatense.

Con la caída San Martín bajó al sexto lugar con 10 puntos y Alvarado subió a la décimo cuarta posición con siete unidades.

Deportivo Maipú de Mendoza, por su parte, igualó ante Instituto de Córdoba 1 a 1, como local. Damián De Hoyos (37m ST) marcó para el equipo cuyano y Joaquín Molina (39m ST) lo igualó para el equipo de la provincia mediterránea.

El empate ubicó a Deportivo Maipú en el noveno lugar con 9 puntos e Instituto es décimo también con 9 unidades. por peor diferencia de gol.

All Boys también empató 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, de local y se alejó de los primeros lugares del torneo. El delantero Miqueas González (10m PT) convirtió para el equipo del barrio porteño de Floresta y el volante Brian Andrada (15m PT) lo igualó para el conjunto cuyano.

Posiciones: Belgrano, 13; Brown (PM), 12; Brown (A) y Riestra, 11; Almirante Brown,San Martín (T), y Almagro, 10; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto, 8; Deportivo Madryn, Chacarita y Gimnasia (J), 8; Alvarado, Quilmes y Chaco For Ever, 7; Independiente Rivadavia, Atlanta, Defensores de Belgrano, San Telmo y Estudiantes (RC), 5; Gimnasia (M), Atlético Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Sacachispas, Ferro, San Martín (SJ) y Flandria, 4; Estudiantes (BA), Morón, Güemes (SdE) y Dálmine, 3; Agropecuario y Nueva Chicago, 2 y Mitre (SdE), 1.