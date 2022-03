08/03/2022 - 8M

Crearon la Primera Comisión de mujeres de escuelas técnicas en Tucumán

En el marco del Día Internacional de la Mujer y de las políticas de género que lleva adelante el Ministerio de Educación, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Innovación CIIDEPT una reunión encabezada por el Director de Educación Técnica, Daniel Vega, junto a su equipo, para materializar la conformación de la 1° Comisión de Mujeres de Escuelas Técnicas de la provincia, integrada por 14 directivas de las distintas instituciones técnicas de Tucumán.

Vega, afirmó que "en el Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Educación Técnica ha querido estar presente de una manera relevante, creando una comisión permanente que va a asesorar a nuestra dirección con la perspectiva de género, nosotros tenemos 14 directivas de instituciones que tienen su visión de lo que es la formación de educación técnica y nos vamos a nutrir de eso, entonces hemos creado este espacio para que ellas propongan acciones, propongan medidas a implementar dentro de lo que es la educación técnica”.

Además agregó: “Como nos pide nuestro ministro, seguimos generando acciones, pensando en cómo incluir a todos y a todas y llevar los derechos a toda nuestra comunidad educativa".

A su turno, Beatríz Romano, Rectora del Instituto Agrotécnico Candelaria de Villa de Leales, dijo “Me parece una muy buena posibilidad, una muy buena convocatoria, para que de pronto las personas que estamos a cargo de la dirección, las directoras, podamos tener un espacio y podamos trabajar, siempre buscando el mejor posicionamiento de las escuelas técnicas, de la educación técnica y agrotécnica, que al ser una modalidad especial, es considerada, por ahí, cómo más completa en la formación integral. Aprovecho para mandarle un saludo a todas las colegas en este día tan especial y siempre es un lindo momento para poder juntarse con otras directoras y colegas para contar nuestras experiencias".

Para finalizar, María de Los Ángeles Mesurado, directora de la Escuela Técnica N° 1 de Lules, cerró "Me ha parecido muy positiva esta reunión, que nos hayan convocado para formar esta comisión que va a apoyar a todas las directivas y docentes de las escuelas técnicas, me ha parecido excelente y me siento halagada. Creo que todo esto va a ser positivo en bien de la educación técnica, compartir la experiencia que hemos tenido cada una en nuestra función, en nuestros años de docencia y lo que queremos dejar de legado para las generaciones que vienen, para las directoras y docentes que van a entrar en la función y en la educación técnica".