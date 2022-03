AMPLIAR El Papa ayuna por la paz, primeras ayudas vaticanas (foto: ANSA)

04/03/2022 - Guerra

El Papa ayuna por la paz, primeras ayudas vaticanas

El papa Francisco volvió ayer viernes a efectuar un fuerte llamado por la paz en Ucrania y suplicó a Dios hacer callar las armas.

"En esta jornada de plegaria y ayuno por Ucrania, imploramos a Dios la paz que los hombres por sí solos no logran construir", expresó el Papa.

Francisco, al comienzo de la Cuaresma, dirigió un pensamiento particular a los ancianos, "bajo tierra, en los refugios, para defenderse", quizás imposibilitados de hallar una vía de escape. Además agradeció a los polacos por haber abierto "las fronteras y el corazón".

Y mediante su Limosnero, el cardenal Konrad Krajewski, Jorge Bergoglio envió las primeras ayudas, material sanitario, que a través de la basílica de Santa Sofía en Roma, llegarán en los próximos días a Leópolis.

La acción diplomática del Vaticano prosigue incluso en este progresivo cierre del espiral de la esperanza. El gobierno italiano confía en esta voluntad del Papa y de la Santa Sede para que las partes vuelvan al diálogo.

"Las iniciativas de los últimos días del Santo Padre abren un importante espiral de esperanza para llevar la paz a Ucrania.

Creemos mucho en la mediación que la Santa Sede puede llevar adelante para frenar las armas en Ucrania. Alentamos los coloquios entre las partes: las negociaciones son relevantes para arribar a un cese del fuego, que será fundamental para cualquier tipo de esfuerzo humanitario", dijo el canciller italiano, Luigi Di Maio, al margen de las consultas con el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher.

En tanto, mientras las embajadas de los países occidentales en Ucrania se mudan de Kiev, la Nunciatura decidió permanecer en la capital. "No somos solamente una embajada. Yo aquí represento al Papa en Ucrania, pero también ante el pueblo y las Iglesias en Ucrania. No tengo solamente el deber, sino también la posibilidad de estar cerca de la gente. Mi lugar está aquí", dijo el nuncio, monseñor Visvaldas Kulbokas. Todo el mundo católico se unió a los ucranianos en la jornada de ayuno y oración. "No nos sentimos solos", comentó el jefe de la Iglesia greco-católica, monseñor Sviatoslav Shevchuk.

Y desde Italia la solidaridad del presidente la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el cardenal Gualtiero Bassetti: "Nosotros estamos con las víctimas de Ucrania y quien quiera acabar con Ucrania es como si quisiese destruirnos a todos nosotros, italianos y europeos".

Entretanto, en el Parlamento son 270 los diputados que hoy adhirieron al llamado del Papa. Algunos de ellos tuvieron un momento de oración con el Sustituto vaticano, monseñor Edgar Pena Parra.

Y no solamente la Iglesia se movilizó en Italia, sino toda la sociedad civil. Continuamos llenando las plazas que piden "paz", de Pordenone a Caltanissetta.

Para el sábado está prevista una manifestación nacional de la Red del desarme en Roma.

"Habrá una participación enorme desde toda Italia. La solicitud es a Rusia para que se frene, retire el ejército", dijeron los organizadores.

Mientras la Alianza por el Bienestar, un centenar de organizaciones, muchas de ellas católicas, lanza la campaña #abbraccioperlapace, con la apertura de mesas de diálogo entre las comunidades ucraniana y rusa presentes en Italia, "frenando y previniendo el odio que podría estallar entre los dos pueblos hermanos como consecuencia de la agresión rusa contra Ucrania", explicaron los promotores.