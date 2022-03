AMPLIAR Piñera en el retorno a clases presenciales

02/03/2022 - Actos

Estudiantes chilenos retornaron a las clases presenciales

El presidente Sebastián Piñera sostuvo ayer que "la escuela es un lugar seguro" al inaugurar en Chile el año escolar 2022, donde cerca de 3,5 millones de estudiantes retornaron a clases presenciales obligatorias, luego de dos años de educación a distancia y de un 2021 con asistencia voluntaria.

"Si no mejoramos la calidad de la educación, no le vamos a poder dar a nuestros niños el derecho de cumplir todos sus sueños, a tener una vida por delante llena de oportunidades y no les vamos a permitir que puedan ser plenos, felices y cumplir sus objetivos en este mundo", subrayó el mandatario en el colegio bicentenario Santa María de Paine, localidad rural metropolitana.

Apuntó "hoy día, 3,5 millones de niños y jóvenes van a tener el privilegio que todos recordamos con tanta nostalgia en las salas de clases, en los pasillos, en los patios, entre abrazos y expresiones de alegría se van a reencontrar con profesores, amigos y compañeros, y tener la vida que queremos tener".

Relevó que hoy también es "un día especial para muchos miles de padres, porque sus pequeños hijos, por primera vez en sus vidas van a experimentar la emoción de separarse de sus padres y empezar a vivir la aventura de la vida en su primer día de clases".

Profundizó que "la escuela no sólo se convierte en el segundo hogar, sino que, para muchos padres, la escuela es una aliada en la formación y educación de sus hijos".

Aunque elogió al ministro de Educación, Raúl Figueroa por haber instaurado el sistema de educación on lie durante la pandemia, Piñera afirmó que dicha modalidad "nunca reemplaza o equivale a la educación presencial" y que "no sólo cayó la calidad de la educación, sino que se ampliaron las brechas entre quienes tenían acceso a la educación digital o a distancia y los que no la tenían o la tenían con muchas restricciones".

Defendió que a pesar que aún no ha terminado la pandemia y "no hay ningún lugar 100% seguro, la escuela es un lugar seguro y hemos tomado todas las precauciones y protocolos para que la escuela lo sea".

Las nuevas medidas eliminaron las restricciones de aforo en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales y, en la medida de lo posible de cada recinto educativo, se instó a propiciar distanciamiento en las actividades cotidianas.

Además, se pidió ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, el uso de mascarillas de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), implementar rutinas de lavado de manos cada 2 o 3 horas, eliminar los saludos que requieran contacto físico.

En tanto, e Colegio de Profesores acusó "improvisación" en el retorno a clases y exhibió imágenes de locales con problemas de infraestructura.

"Aquí no ha habido medidas concretas que garanticen que no tengamos niveles de contagio importantes y por ello alertamos a que efectivamente avancemos, todavía creemos que estamos a tiempo, en generar modificaciones al protocolo", expresó el presidente del magisterio, Carlos Díaz.

El dirigente mencionó que "el personal de aseo recién el día de ayer se reintegró a sus labores por tanto era humanamente imposible tener resuelto el tema de la limpieza".

Llamó al ministro Figueroa, a modificar el protocolo establecido para que los colegios operen.

Recalcó que hay colegios con salas, patios y comedores de escasas dimensiones que dificultan mantener un distanciamiento adecuado.

Asimismo, llamó a futuro ministro de Educación, el profesor Marco Antonio Avila, que asumirá el 11 de marzo, a que "tome nota de lo que hemos venido señalando no solo los profesores, también los asistentes de la educación, los padres y apoderados, los alcaldes".

Destacó que con todos ellos él se reunió, por lo que, dijo que, "si efectivamente queremos avanzar en una forma distinta de implementar las políticas educativas en Chile y particularmente en el tema pandemia, tiene que escuchar a las comunidades educativas y tiene que producir cambios urgentes al protocolo".